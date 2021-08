https://cz.sputniknews.com/20210812/zdroj-taliban-bez-odporu-obsadil-ctvrti-mesta-tirin-kut-15461558.html

Zdroj: Tálibán bez odporu obsadil čtvrti města Tirin Kut

Zdroj: Tálibán bez odporu obsadil čtvrti města Tirin Kut

Radikální hnutí Tálibán* obsadilo většinu čtvrtí města Tirin Kut, které je administrativním centrem provincie Uruzgan v jižním Afghánistánu. Sputniku to... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T10:27+0200

2021-08-12T10:27+0200

2021-08-12T10:27+0200

afghánistán

tálibán

teroristiká organizace

situace na tádžicko-afghánské hranici. tálibán dobývá okresy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/15461509_0:70:3089:1808_1920x0_80_0_0_98523d0a5cc3f57092c4250850f8bccf.jpg

Zdroj agentury upřesnil, že tato území byla tálibům předána bez odporu. Poznamenal také, že nyní probíhají boje o kontrolu nad štábem místní policie.Dodal, že v noci ze středy na čtvrtek afghánští vojáci osvobodili velkou oblast dva kilometry od Tirin Kutu.Ministr financí odcestoval ze zeměÚřadující ministr financí Afghánistánu Khalid Payenda opustil svůj úřad a odcestoval ze země v souvislosti s nátlakem ze strany prezidentského paláce.Podle informací zdrojů se Payenda pravděpodobně do Afghánistánu nevrátí. V dopise ministerstva financí se uvádí, že ministr odcestoval ze země „na oficiální návštěvu“.Vojáci se vzdávajíStovky příslušníků afghánských bezpečnostních sil se vzdaly bojovníkům radikálního hnutí Tálibán* v okolí města Kundúzu u hranice s Tádžikistánem.„Stovky vojáků, policistů a příslušníků sil odboje, kteří se nacházeli na letišti, se vzdali dnes ráno tálibům i s veškerou svou výstrojí,“ sdělil novinářům člen rady provincie Kundúz Amruddin Wali.V Afghánistánu již několik let trvá konfrontace vládních sil s táliby, kteří se zmocnili v posledních měsících značných území ve venkovských a pohraničních oblastech a zahájili ofenzívu na velká města. K vyostření dochází na pozadí stažení amerických vojsk, které Ministerstvo zahraničí RF označilo za uznání Washingtonem krachu americké mise v Afghánistánu.Tálibové 6. srpna prohlásili, že dobyli město Zarandj, administrativní centrum provincie Nímróz na jihozápadě Afghánistánu, a pak i administrativní centra dalších osmi z 34 provincií Afghánistánu, včetně Kundúzu 60 km od hraničního přechodu do Tádžikistánu.Podle názoru řady západních médií může přechod Kundúzu pod kontrolu vzbouřenců znamenat zlom ve vývoji situace v Afghánistánu. Přitom oficiální Kábul vyvrátil informace o ztrátě kontroly nad Kundúzem. 10. srpna bojovníci oznámili, že dobyli Pol-e Chumrí, hlavní město provincie Baghlán, ležící na strategicky důležité dálnici z Kábulu do Mazáre Šerífu, největšího města na severu Afghánistánu. Přibližně sto kilometrů jižně města Pol-e Chumrí se nachází tunel Salang, který byl vybudován sovětskými odborníky a nachází se v oblasti stejnojmenného horského průsmyku v Hindúkuši.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210811/ministr-financi-afghanistanu-opustil-svuj-urad-a-odcestoval-ze-zeme-15452847.html

https://cz.sputniknews.com/20210811/stovky-afghanskych-vojaku-se-vzdaly-talibum-v-okoli-mesta-kunduz-15452605.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, tálibán, teroristiká organizace