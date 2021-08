https://cz.sputniknews.com/20210812/zpet-do-bolave-minulosti-dara-rolins-pry-odmitla-zaplatit-odskodne-za-smrt-motocyklisty-je-to-tak-15466436.html

Zpět do bolavé minulosti: Dara Rolins prý odmítla zaplatit odškodné za smrt motocyklisty. Je to tak?

Zpět do bolavé minulosti: Dara Rolins prý odmítla zaplatit odškodné za smrt motocyklisty. Je to tak?

Připomeňme, že tragická nehoda, která Daře změnila život, se stala v sobotu 10. července 2010 v Šáreckém údolí. V pravotočivé zatáčce se Dařin terénní mercedes... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že tragická nehoda, která Daře změnila život, se stala v sobotu 10. července 2010 v Šáreckém údolí. V pravotočivé zatáčce se Dařin terénní mercedes střetl se skútrem Jindřicha Rotrekla (†63). Motocyklista bohužel tři hodiny po převozu do nemocnice zemřel, a tím začal i vleklý soudní spor. Ten nakonec pro Rolins skončil vynesením podmínečného trestu a tříletým zákazem řízení. Nakonec byla ale díky amnestii prezidenta Václava Klause v roce 2013 omilostněna. Pozůstalé však měla odškodnit zhruba milionem korun.A právě o odškodnění se v poslední dny vede diskuze. Tu rozpoutala kniha s názvem Žil jsem s justicí advokáta pozůstalých JUDr. Karla Frimla. Ten totižv pamětech vzpomíná na své výrazné případy a v souvislosti s tím se vcelku podrobně zmínil o detailech případu, v němž Dara figuruje. Konkrétně se zaměřil na vyplacení odškodného či na to, jak zpěvačka měnila výpovědi a jak nadstandardně se k ní chovali vyšetřovatelé.Dara Rolins však dnes považuje celý tento nešťastný případ za uzavřený. I přes to ale poskytla své vyjádření ke zprávě o odškodném.Následně se zmínil i o knize, z níž tyto informace plynou. „Jestli se nepletu, pan Friml vydal před nedávnem knihu. A tak zřejmě potřebuje mne a moje jméno, prostě náležitou reklamu, aby se knížka začala prodávat. Zvolil velmi prapodivný způsob, jak na sebe po tolika letech opět upozornit,“ dodala.To však nebylo vše. Prozradila také, že si sama moc dobře uvědomuje, že je těžké stanovit jakoukoliv cenu, protože žádné peníze člověka nikdy nevrátí.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

VB158 dejte pokoj sputník 1

Jan Istok Zaplatila pozostalým, alebo nie ? To mala povedať. 0

2

