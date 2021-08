https://cz.sputniknews.com/20210812/zvrat-kompro-na-rakusana-neshanel-babis-ale-bartos-utikejte-na-policii-vzkazuje-premier-15464430.html

Nečekaný zvrat: Kompro na Rakušana nesháněl Babiš, ale Bartoš? Utíkejte na policii, vzkazuje premiér

Nečekaný zvrat: Kompro na Rakušana nesháněl Babiš, ale Bartoš? Utíkejte na policii, vzkazuje premiér

12.08.2021

Rakušan ve středu informoval, že se obrátil na příslušné státní instituce z obav ze sledování. Odkazoval přitom na vlastní zdroje z řad bývalých policistů i server Neovlivní.cz. „Zadání znělo, najděte něco na Rakušana. Šéf ho skutečně nesnáší,” uvedl údajně serveru pod podmínkou anonymity jeden ze spolupracovníků premiéra.Babiš zpočátku v komentáři pro MF DNES odmítl, že by Rakušana nechal sledovat. Šéfa opozičního hnutí obvinil ze lži.Nyní premiér na svém Twitteru oznámil, že kompromitující materiály na členy hnutí STAN sháněli ve skutečnosti jejich koaliční partneři Piráti. Cílem bylo zajistit, aby vznikl mechanismus, který by řešil možné aféry „skutečných či fiktivních korupčních kauz“. Informace Babiš zjistil z online fóra Pirátů.Předmět pirátského fóra se týkal nesouhlasu s nominací hejtmanem Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a europoslance STAN Stanislava Polčáka do vládního týmu.Za zmínku stojí, že nad stížnostmi Rakušana se podivoval například i bývalý šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.Šéf PR agentury Ondřej Fér na Twitteru napsal, že shánění kompromitujících materiálů je běžnou součástí politiky.To, že se Rakušan a hnutí STAN střelili do vlastní nohy, míní i redaktor portálu INFO.cz Honza Palička.

Červenáček "Demokratická" opozice ohlodává sama sebe. Co víc si přát. To by už po sobě, a nedebilovi K. Olince, museli opozičníci humanitárně střílet ostrými. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

Zdeněk Krátký Boj o koryta dospěl k zákeřnostem "nejlepších přátel". 2

2

