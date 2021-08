https://cz.sputniknews.com/20210813/afghanska-lekce-pro-americke-spojence-nikdy-nam-neverte-rika-obamuv-cinitel-15475911.html

Afghánská lekce pro americké spojence: Nikdy nám nevěřte, říká Obamův činitel

Za uplynulý týden se radikální hnutí Tálibán* zmocnilo 14 z 34 provinčních center v zemi. Ozbrojenci ovládli i podstatnou část hranic. Vládní síly se rychle rozkládají a zemi hrozí, že se po dvaceti letech okupace spojeneckých sil k moci opět vrátí radikální islámisté.Návrat starých pořádků o to více škodí americkému prezidentovi Joe Bidenovi, který do popředí své zahraničněpolitické agendy vrátil obhajobu lidských práv a demokracie a svým spojencům jasně sdělil, že „Amerika je zpátky“. Toto heslo nahradilo „Amerika na prvním místě“ jeho předchůdce Donalda Trumpa, který ostatně o odchod z Afghánistánu rovněž usiloval.Jenže podle agentury Bloomberg někteří demokratičtí spojenci Bidena jsou zděšeni, že rychlý postup Tálibánu* doprovází i navádění starých pořádků především v otázce porušování lidských práv a útoků na ženy.Bývalý americký velvyslanec ve válkou zmítané zemi Ryan Crocker označil odchod spojeneckých sil za „předání“ země Tálibánu*. Podobného názoru je i bývalý zástupce náměstka v Pentagonu pro Afghánistán, Pákistán a Střední Asii David Sedney.Ačkoli ve Washingtonu tvrdí, že zatím není jisté, zda se Tálibán* zmocní Kábulu a zbytku země, podle listu The New York Times Američané požádali Tálibán*, aby v případě útoku na hlavní město ušetřili jejich ambasádu. Americkým občanům, kteří jsou v Afghánistánu, americké ministerstvo zahraničí vzkázalo, aby zemi okamžitě opustili.Americký vyslanec pro afghánská mírová jednání se ve čtvrtek setkal v katarském hlavním městě se zástupci Tálibánu*. Předmětem schůzky bylo snížení násilí v zemi.Biden dříve prohlásil, že americká armáda v Afghánistánu udělala vše, co bylo v jejich silách a nyní je na Afgháncích, aby „za sebe bojovali“. Okupace země Američany stála tisícovky mrtvých a zraněných vojáků a více než jeden bilion dolarů. Spojenci v zemi vycvičili více než 300 tisíc místních sil. Nicméně jejich rychlý rozklad překvapil mnohé pozorovatele. Biden ale v úterý ujistil, že Spojené státy budou afghánským vládním silám poskytovat leteckou podporu.Bývalý pracovník Trumpovy administrativy, která vyjednala mír s Tálibánem*, kritizuje způsob, jakým Američané opouštějí zemi. Podle něj by Trump nikdy zcela neopustil zemi, dokud by tálibové a afghánská vláda neuzavřeli vlastní dohody.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

❌➗➖➕ USraelci mají šok a překvapení. Je srandovní jak jejich "demokratická žido pravdivá média" ještě nemají sjednocenou propagandu a nedovedou další vývoj odhadnout 🤩🤩🤩👍 33

krocan007 co k tomu dodat...ušáci jsou nedůvěryhodní basta*rdi,neustále to dokazují a přesto se najdou tací co jim stále věří...viz naši úplatní vlastizrádci,kolaboranti!! 4

