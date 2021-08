https://cz.sputniknews.com/20210813/bezpecnejsi-afghanistan-znamena-i-bezpecnejsi-cr-tvrdi-general-pavel-hovori-i-o-zasadni-chybe-usa-15482275.html

Bezpečnější Afghánistán znamená i bezpečnější ČR, tvrdí generál Pavel. Hovoří i o zásadní chybě USA

Bezpečnější Afghánistán znamená i bezpečnější ČR, tvrdí generál Pavel. Hovoří i o zásadní chybě USA

Situace v Afghánistánu trápí stále více zemí. A nejen zemí. K celé situaci se nyní vyslovil také generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu české... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Petr Pavel poskytl rozhovor portálu iRozhlas.cz, ve kterém se věnuje tématu Afghánistán. Poslední dny totiž hnutí Tálibán obsazuje stále více území. Naposledy dobylo třetí největší afghánské město Herát, stejně jako druhé nejlidnatější správní středisko Kandahár na jihu země, a nejnovější informace hovoří o tom, že v uplynulých hodinách hnutí dostalo pod svou moc také další provinční metropole. V této souvislosti generál hovoří o tom, že zejména obsazení Kandaháru je „velkým symbolem“.A řeč přišla také na Kábul, ke kterému se ozbrojenci pomalu, ale jistě blíží. Pavel si zatím netroufá odhadovat, kolik dní Kábulu zbývá, ale uvádí, že jde o selhání USA.Zkusil se však zamyslet nad tím, jaké další faktory měly na současnou situaci vliv. „To zásadní je, že se v rámci posledních let podcenilo, že vnímání afghánské identity jako národa je mnohem nižší než to založené na kmenech a etnikách. Tálibán je primárně paštunský, reprezentuje minimálně třetinu afghánské populace, i proto má takovou podporu. Zatímco afghánská národní armáda, přestože se jmenuje národní, se opravdu necítí být silou, která by chtěla bránit celý Afghánistán,“ říká.Generál si také myslí, že v současné chvíli by bylo problematické, kdyby měli do situace zasáhnout západní spojenci. Vysvětlil, proč to tak vnímá.V rozhovoru se vzpomnělo také to, že mnohé západní státy nabízejí útočiště Afgháncům. A jak Pavel hodnotí postup českých úřadů v této otázce?„Bezpečnější Afghánistán proto znamená i bezpečnější Česko.“To však nebylo vše, co na téma Afghánistán z Pavlovy strany zaznělo. Dotyčný se o tomto tématu rozepsal také na blogu Aktuálně.cz. Ve svém textu tak například vzpomíná na to, že Afghánistán v uplynulých letech sám několikrát navštívil a možná i proto nyní sleduje vývoj v zemi s takovými obavami.Uvádí také, že bezpečnostní síly ještě nejsou ve stavu, aby mohly bez pomoci spojenců bojovat s Tálibánem a plnohodnotně zajistit ve své zemi bezpečnost. Dokonce v této souvislosti použil zajímavé přirovnání.Myslí si tedy, že se v dalších týdnech a měsících situace nezlepší. Rovněž připomíná, že nad tím, jak dopadnou jednání mezi afghánskou vládou a představiteli Tálibánu, dál visí velký otazník.V další části textu zdůrazňuje, že je i v našem zájmu být součástí úsilí mezinárodního společenství v pomoci Afghánistánu. Jinak by se mohl znovu stát ohniskem šíření terorismu.

