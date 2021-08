Burešová zveřejnila foto z natáčení a fanoušci závidí. Kdo by s vámi netočil rád, píší

https://cz.sputniknews.com/20210813/buresova-zverejnila-foto-z-nataceni-a-fanousci-zavidi-kdo-by-s-vami-netocil-rad-pisi-15477296.html

13.08.2021

Na instagramovém profilu této krásky se tentokrát objevila fotografie, na které je dotyčná se svým kolegou, hercem a bavičem Jakubem Kohákem.To však fanouškům vůbec nevadilo a psali, že jsou náhodou „super dvojka“.Spousta příznivců pak reagovala na to, co Eva psala v popisku. Lidé jí vzkazovali, že s ní musí být přece natáčení jedna radost.Někteří také poznamenávali, že se na filmovou novinku moc těší a nemohou se dočkat, až bude k vidění.Jiní Evě přáli, aby si natáčení pořádně užila a ostatní dodávali, že jí tuto příležitost moc přejí.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

