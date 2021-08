https://cz.sputniknews.com/20210813/dwn-vitezstvi-talibu-v-afghanistanu-zbavi-nemecko-mnohamilionovych-vydaju-15475229.html

DWN: Vítězství tálibů v Afghánistánu zbaví Německo mnohamilionových výdajů

DWN: Vítězství tálibů v Afghánistánu zbaví Německo mnohamilionových výdajů

Ministr zahraničí SRN Heiko Maas pohrozil Afghánistánu zastavením financování v případě, pokud Tálibán* dosáhne úplného vítězství, oznámil portál Deutsche... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T12:45+0200

2021-08-13T12:45+0200

2021-08-13T12:45+0200

svět

německo

afghánistán

heiko maas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/329/37/3293727_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_8455203c40d6f1de6db1f44bf6559e76.jpg

Zavedou-li tálibové šaríi a změní-li zemi v chalífát, už nedostanou ani jeden euro cent, což nezní špatně, podotýká německý portál, zbaví to přece Německo ročních výdajů ve výši 430 milionů eur.Ministr zahraničí Německa Heiko Maas pohrozil zastavením finanční pomoci Afghánistánu v případě, pokud „radikálně islamistický Tálibán*“ zvítězí a změní zemi v chalífát, píše Deutsche Wirtschafts Nachrichten. „Odevzdáváme ročně 430 milionů eur. Nedáme Afghánistánu ani cent, zmocní-li se Tálibán celé této země, zavede-li šaríi a změní-li zemi v chalífát,“ prohlásil německý ministr zahraničí. A to nebude špatné, vždyť vítězství tálibů takto zbaví Německo ročních mnohamilionových výdajů, poznamenává portál.Bez mezinárodní podpory nebude moci tato země existovat, zdůrazňuje Deutsche Wirtschafts Nachrichten. A tálibové to chápou. „Tálibán* nebude řídit zemi samostatně, chtějí totiž být součástí vlády, tou nejmohutnější součástí,“ vysvětlil Maas. Podle jeho slov bude mnohé záležet na tom, jaká bude ústava a kdo a jaká práva bude mít: „Bude-li to chalífát, nebudeme ho podporovat,“ dodal Maas.Po zahájení stahování mezinárodního vojenského kontingentu z Afghánistánu získává Tálibán* kontrolu nad stále větší částí území. Podle prognóz amerických speciálních služeb může v průběhu 90 dnů padnout také hlavní město Kábul. Ministryně obrany Německa Annegret Krampová-Karrenbauerová to označila za „ten nejhorší scénář“. Existují ostatně i jiné scénáře, v jejichž rámci se mohou tálibové například vzdát útoku na hlavní město, protože to nezapadá do jejich strategie. V daném okamžiku je velmi těžké předpovědět, jak budou jednat, píše v závěru DWN.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210813/ministerstvo-zahranicnich-veci-rf-posoudilo-sance-talibu-zmocnit-se-hlavniho-mesta-afghanistanu-15474931.html

Červenáček Britové zvažují, že se do Afghánistánu vrátí. Konzultují to s nedebilem K. Olinkou🚾. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅. 0

1

německo

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, afghánistán, heiko maas