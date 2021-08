https://cz.sputniknews.com/20210813/eminemovo-dite-se-prohlasilo-za-nebinarni-osobu-15475616.html

Eminemovo dítě se prohlásilo za nebinární osobu

Devatenáctileté dítě amerického rappera Eminema se prohlásilo za nebinární osobu a požádalo, aby mu říkali Stevie Lane. Píše o tom bulvární deník The Sun. 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že své zprávy na TikToku podepisuje hudebníkovo dítě hashtagy #genderfluid, #bi a #nonbinary. Dovoluje, aby se na něho obraceli jak v rodu mužském, tak i v ženském, také ve množném čísle.Stevie se dříve jmenoval Whitney a identifikoval se jako žena. Jeho matkou je bývalá Eminemova manželka Kim Scott a její biologický otec byl tatérem a nejednou se dostal do vězení kvůli problémům se zákonem. V minulém roce zemřel ve věku 40 let. Eminem Stevie adoptoval již v roce 2005.13. srpna bylo oznámeno, že se Kim Scott dostala do nemocnice po pokusu o sebevraždu a po konfliktu s policií. Nebyl to první podobný případ. V roce 2015 měla žena dopravní nehodu, později ale řekla, že tato havárie byla pokusem o sebevraždu.Kim Scott a Eminem se seznámili už na škole koncem osmdesátých let a v roce 1999 se vzali. O dva roky později se rozešli a znovu se vzali v roce 2006, toto nové manželství však trvalo pouhých několik měsíců.V květnu se za nebinární osobu prohlásila herečka a zpěvačka Demi Lovato. Na své stránce na Instagramu, kde má 112 milionů čtenářů, poprosila, aby se na ni obraceli v množném čísle. „Každý den nám poskytuje nové možnosti a šance být těmi, kým ve skutečnosti chceme být. Strávila jsem větší část života před vašima očima – viděli jste, jak to dobré, tak i to zlé. Můj život byl cestováním nejen pro mne, ale i pro všechny, kdo se nacházeli na druhé straně kamer. Dnes jsem se s vámi podělila o důležitou část mého života,“ řekla Demi ve svém video poselství.

