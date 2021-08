https://cz.sputniknews.com/20210813/fico-je-tajne-naockovany-tvrdi-slovenska-opozice-15477999.html

Fico je tajně naočkovaný, tvrdí slovenská opozice

Fico je tajně naočkovaný, tvrdí slovenská opozice

Slovenská opozice přišla s novým obviněním vůči šéfovi opoziční strany Směr-SD Robertu Ficovi. Po dovolené totiž nenastoupil na povinnou karanténu, z čehož by... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T17:47+0200

2021-08-13T17:47+0200

2021-08-13T17:47+0200

slovensko

slovensko

robert fico

karanténa

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1133/75/11337564_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_445f7a255d835f047b066bb811249766.jpg

Někdejší slovenský premiér Robert Fico nepatří mezi stoupence očkování proti koronaviru. Nicméně záhy po návratu z dovolené navštívil soudní líčení s Dušanem Kováčikem, bývalým speciálním prokurátorem Slovenska.Podle platných pandemických opatření ovšem lidé, kteří se vracejí z většiny zemí, musí nastoupit do karantény v případě, že nejsou očkovaní proti covidu-19.Podle vládního poslance strany Za Lidi Juraje Šeligy z toho vyplývá, že by Fico mohl být očkovaný.Vůči Ficovu chování se ohradil i poslanec OĽaNO Andrej Stančík.Výjimka z karantény se vztahuje na řidiče a posádky v nákladní, autobusové, železniční a letecké dopravě i na některé další profese a rovněž na cesty českých žáků či studentů za účelem studia.Sám Fico označil přelíčení za politický proces a frašku. Kováčik je obviněný ze spoluorganizování zločinecké skupiny, vynášení informací, přijímání úplatků a zneužívání pravomocí.Během přelíčení někdejší člen zločinecké skupiny takáčovců Csaba Dömötör prohlásil, že jeho dřívější výpověď o tom, že odevzdal úplatek pro Ľudovíta Makóa, někdejšímu šéfovi kriminálního úřadu finanční správy, který ho měl předat Kováčikovi, nebyla pravdivá.Podle Fica jediným svědkem proti Kováčikovi je „udavač“ Makó, ze kterého média údajně dělají celebritu.Obžaloba tvrdí, že Kováčik za úplatek ve výši 50 tisíc eur (téměř 1,3 milionu korun) pomohl šéfovi bratislavské skupiny takáčovců Ľubomíru Kudličkovi k propuštění z vazby. Ačkoli to byl Speciální trestní soud, který v červenci 2017 pustil Kudličku na kauci, prokuratura na pokyn Kováčika měla údajně pokyn na kauci nepodat stížnost.

https://cz.sputniknews.com/20210707/slovensky-ministr-korcok-kritizoval-fica-a-blahu-kvuli-pripadu-umrti-josefa-chovance-v-belgii-15081934.html

Martin Dindy Novinári majú novú letnú tému 2

Radek Černý ▶▶▶ Jo je, nechal si to píchnout u nás na nádraží mezi vagony a ještě chtěl hned vědět, jestli vyhrál ten ajfounek ◀◀◀ 0

2

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, karanténa, koronavirus