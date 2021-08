Havlíček přišel s ambiciózním návrhem na vytvoření superministerstva. Jinak hrozí následky, varoval

https://cz.sputniknews.com/20210813/havlicek-prisel-s-ambicioznim-navrhem-na-vytvoreni-superministerstva-jinak-hrozi-nasledky-varoval-15482959.html

Český ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček zná své resorty již natolik, že si nyní troufl navrhnout odvážné řešení. Tvrdí totiž, že by si přál... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Karel Havlíček své první ministerské křeslo získal v dubnu roku 2019, když nastoupil do čela resortu průmyslu a obchodu, kde vystřídal Martu Novákovou. Další post ministra obsadil o necelý rok později, konkrétně v lednu 2020. Tehdy na resortu dopravy vystřídal Vladimíra Kremlíka.Havlíček to od začátku neměl lehké a potýkal se i s negativními reakcemi. Opozice i veřejnost uváděly, že obě ministerstva najednou nemůže časově zvládat. Babiš ho však hájil slovy, že „Havlíček je nejpracovitější ministr“.Při Havlíčkově druhém jmenování navíc premiér Andrej Babiš rovnou uvedl, že se nebude jednat o dočasné řízení resortu, nýbrž trvalé. Havlíček bude stál v čele dvou ministerstev až do konce funkčního období. Sám Havlíček to označil „nezbytné řešení, které musel vzít“.Nové „superministerstvo“Když poskytl rozhovor CNN Prima NEWS, uvedl, že pokud by to bylo nezbytně nutné, tak by si po volbách opět troufl na řízení obou ministerstev. Tedy v případě, že by se dostal do vlády.Nyní už dotyčný ví, jak to na obou ministerstvech chodí a v rozhovoru se také mimo jiné nechal slyšet, že by si přál oba resorty spojit.Tím, že aktuálně působí na obou ministerstvech, dospěl k závěru, že jsou spolu hodně provázána.Přínos vidí zejména v tom, že by oba resorty značně posílily své pozice. Rozhodně by dle něj získala větší množství zdrojů, čímž by hrála absolutní první ligu v rámci hospodářské politiky.Nastínil však i situaci, k níž by zřejmě došlo, pokud by se sloučení resortů nekonalo. Uvádí, žeby se noví ministři „z různých stran mohli zase handrkovat“.I z toho důvodu je teď rád, že se mu podařilo dostat oba resorty „tam, kam patří“.

Vladimír Štumpa Zdůvodnit se dá skoro cokoli, třeba ponechání naživu nedebila přízemího K. Olinku (falešný humanismus), ale v EU máme nejvyšší počet úředníků na jednotku počtu občanů. Několik zemí EU například zručilo Senáty. Havlíček asi zná princip - velikost hvězd je daná počtem jejich oběžnic. Je to kolega Babišátka z Agrofertu, ve skutečnosti též kovaný podpindostník, takže mu jeho záměr projde. Jen nevím, proč tím straší občany už před volbami . 🏁🏁🏁🏁 2

Červenáček Pod to bych se podepsal. 💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚 0

3

