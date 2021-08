https://cz.sputniknews.com/20210813/hnuti-taliban-pokracuje-v-ofenzive-obsadilo-centrum-provincie-hilmand-15473127.html

Hnutí Tálibán pokračuje v ofenzivě, obsadilo centrum provincie Hílmand

Radikální hnutí Tálibán* v Afghánistánu pokračuje v ofenzivě a obsadilo město Laškargáh, které je administrativním centrem provincie Hílmand na jihu země... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T09:51+0200

2021-08-13T09:51+0200

2021-08-13T09:52+0200

svět

usa

afghánistán

tálibán

terorismus

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/15430398_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_9c9f2de488a11e471cce9ff84f1ee4c2.jpg

Obsazení města na Twitteru potvrdil také zástupce radikálního hnutí Zabiullah Mujahid.Podle Mujahida bojovníci radikálního hnutí obsadili kancelář guvernéra, štáb a další jednotky policie, někteří vojáci se vzdali, někteří podle něj zemřeli.Podpora Tálibánu*Rychlý přechod řady velkých měst Afghánistánu pod kontrolu hnutí Tálibán* svědčí o jeho podpoře mezi občany země, v přenosu televizní stanice Al-Džazíra to prohlásil oficiální zástupce politické kanceláře skupiny Mohamed Naim Daipi.Podle něj afghánské „provincie dobrovolně přijímají vedení tálibů“, zmínil také, že z jejich strany „není použita žádná síla“.Poznamenal také, že hnutí po nástupu k moci chce stanovit vybalancované vztahy se všemi stranami, zdůraznil, že „Tálibán* nemá problém se sousedními státy“.Česká pomocVzhledem k tomu, že v Afghánistánu se rapidně zhoršuje bezpečnostní situace a radikální hnutí Tálibán* dobývá stále další území, české ministerstvo obrany se rozhodlo pomoci Afgháncům, kteří spolupracovali s českou armádou. Může jim nabídnout finanční pomoc, případně i přestěhování do České republiky.„Vybraní Afghánci, kteří českým vojákům pomáhali v ‚nejaktuálnějším období‘, budou přímo kontaktováni v nejbližší době,“ sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.Ministerstvo zahraničních věcí nezůstává stranou a je ochotno udělit českému velvyslanectví v Kábulu výjimku, aby mohlo zajistit potřebná víza. Pomoc by měla být poskytnuta asi dvaceti tlumočníkům.Tálibové vyhrožují afghánským spolupracovníkům koaličních vojsk smrtí. Obsadili správní centra deseti ze 34 provincií, což znamená více než dvě třetiny území Afghánistánu. USA a další státy aliance proto své bývalé spolupracovníky odvážejí ze země.*teroristická organizace zakázaná v RF

Genadij Vivat Tálibán. A vláda věcí tvých se do tvých rukou navrátí, ó lidé afghánský... Jak by se nám talibán hodil v Evropě, stačilo by na pár týdnů. Ochránci zvířat, ekoklima teroristé, feministky, lidskoprávní kriminálníci, náhubková mafie, to by šlo všechno pryč, v cuku letu... 1

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, někdy mám opět svou atomovou pravdu a recept. Použít cca 200 malých jaderných úderů a ono by se to zlepšilo. Také nejsilnější bomby s klasickou trhavinou by byly přínosem. 0

usa

afghánistán

2021

usa, afghánistán, tálibán, terorismus