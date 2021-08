https://cz.sputniknews.com/20210813/humanitarni-organizace-pangea-hovori-o-postupu-talibanu-smerem-ke-kabulu-k-situaci-se-vyslovilo-osn-15476710.html

Humanitární organizace Pangea hovoří o postupu Tálibánu směrem ke Kábulu. K situaci se vyslovilo OSN

Hnutí Tálibán* se nachází asi 50 kilometrů od Kábulu, prozradil Luca Lo Presti, prezident italské humanitární organizace Pangea působící v Afghánistánu. 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Dotyčný rovněž dodal, že v Kábulu zůstává 22 zaměstnanců zmiňované organizace. Jde o afghánské ženy, které pomáhají „tisícům místních obyvatel“, zejména ženám a dětem. Tato pomoc a podpora se týká medicíny, mikroúvěrů a vzdělávání dětí.Podle jeho slov jsou pracovníci nevládních organizací stále bez možnosti nabít si telefon, proto je rozsah tohoto odpojení zatím nejasný. Jak Lo Presti uvedl, v současné chvíli se snaží najít způsoby, jak zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a přijít na to, jak lze pokračovat v práci na pomoci obyvatelstvu.Lo Presti považuje obsazení Kábulu za nevyhnutelné, protože ofenzívu Tálibánu podle jeho názoru „nelze zpomalit“.Situace v AfghánistánuPřipomeňme, že v posledních měsících v zemi eskalovaly boje mezi vládními silami a Tálibánem. To vše se odehrává na pozadí stahování amerických vojsk, které ruské ministerstvo zahraničí označilo za přiznání neúspěchu mise.Ozbrojenci již dobyli významná území a zahájili ofenzívu proti velkým městům. Tvrdí, že od konce minulého týdne obsadili administrativní centra deseti z 34 provincií, včetně měst Zaranj, Pol-e-Khomri, Ghazni a také Kundúz, ležícího 60 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu v Tádžikistánu. Den předtím obsadili také Kandahár. Úřady zase tvrdí, že nad některými městy znovu získaly kontrolu, ale střety pokračují.OSN označila situaci v Afghánistánu za humanitární katastrofuSituace v Afghánistánu se stává stále více nepředvídatelnou a vykazuje všechny známky humanitární katastrofy. To nejhorší však teprve přijde, řekl na pátečním briefingu mluvčí Světového potravinového programu Thomson Piri.Podle jeho slov každý třetí obyvatel Afghánistánu v současné chvíli neví, co bude zítra jíst, a dva miliony dětí potřebují další jídlo. Zároveň se předpokládá, že po druhé vlně sucha během roku bude sklizeň menší než obvykle.V souvislosti s tím Světový potravinový program zdvojnásobil svůj plán pro Afghánistán a očekává, že do prosince poskytne potravinovou pomoc až devítimilionům lidí. Za tímto účelem vyzývá dárce, aby poskytli dalších 200 milionů dolarů.* teroristická organizace zakázaná vRusku

Zdeněk Krátký Nebylo by od věci stabilizovat situaci v Afghánistánu pomocí Bílých přileb. 😊 0

❌➗➖➕ Talibáni jsou zřejmě dobře připravení a nepřipustí, aby si USraelci odtáhli a v zemi si ponechali nějaké další možnosti tam dále buzerovat, jako to udělali v Iráku, nebo se drží v Sýrii.. Okupační "kapitalistická demokracie" v Afghánistánu určitě už nebude a Talibáni si nejprve pořádně vyčistí zemi od všech USraelských sviní a kolaborantů. Nebudou riskovat v poškozené zemi něco budovat a pracovat, dále pod nějakým dosazeným USraelským dohledem. Proto je důležité zemi pořádně vyčistit a zavést si vlastní národní vládu a řídící administrativu, nebo radši ještě dále proti USraelcům válčit... 🇱🇾👍👍👍👍 0

