Majerová Zahradníková: Česká republika dávno není suverénní zemí, když se půlka zákonů diktuje z EU

Formace Trikolóry se rozrostla. Může první otázka směřovat na současnou podobu hnutí?Zuzana Majerová Zahradníková: Trikolóra se rozrostla o další pravicové subjekty, je to naše formace do těchto voleb – Trikolora Svobodní a Soukromníci s podporou Strany nezávislosti. Kandidujeme pod značkou TSS. Ještě se k nám s podporou přidal v minulém týdnu, těsně před uzávěrkami kandidátek, Manifest.cz s jejich předsedou Davidem Tesařem.Původně vycházíte z ODS, dokonce Občanského fóra, od té doby se svět dost změnil. Proč vám nevyhovuje platforma ODS? Je to přece jen „konzervativní“ strana. Co se s ní stalo, že bylo třeba spustit vlastní projekt?Nesouhlasím s tím, že ODS je stranou konzervativní. To je důvod, proč jsem stranu opustila. ODS původně vznikala na tradicionalismu, na kořenech Poděbradských artikulů. Toto bylo Biblí pro ODS, resp. pro Ódéesku vedenou tenkrát Václavem Klausem. Tehdy jsem do této strany vstupovala, následně po svém tatínkovi, který ji v roce 1991 v mé rodné Olomouci spoluzakládal.Tak kolem roku 2010 však ODS začala ustupovat z konzervativismu, objevily se převažující liberální tendence; ty vždy přítomny byly, ale jen ve vztahu k ekonomice. Vždy jsem chtěla hájit konzervativní křídlo. Ve Sněmovně jsem od roku 2017, poznala jsem, že je nás už v této straně málo, kdo hájí pravicový konzervatismus. Jelikož vždy vše dělám dle svého svědomí, nehodlám se ohnout, už v roce 2018 jsem cítila, že se neztotožňuji více s tím, kam ODS směřuje; už to nebyla ta ODS, kterou jsem hájila, ctila, ke které jsem byla loajální.Mohla byste konkretizovat, jak polevila ODS?Ať už to byla politika konkrétních osob, viz předsedy Petra Fialy…Nicméně nechci být příliš explicitní; takhle to nedělám ani ke spolustraníkům, ani vůči konkurenci. Vždycky se snažím hodnotit pouze jejich práci, nikoli osoby jako takové. Resp. šlo o jejich postavení k manželství, k určitým etickým kodexům. Jednalo se o ústupky v rámci daní, prosazování Green Dealu, plánu na obnovu Evropy, Istanbulské úmluvy… Těch věcí bylo tak mnoho, že to bylo naprosto neslučitelné s mou vlastní představou o pravicové politice. To byl ten pravý důvod, proč jsem ODS 17. 4. 2019 opustila…Část života jste prožila v zahraničí. Pokud byste musela – nedej bože – odjet/emigrovat, která země dnes naplňuje vaše představy o dobře fungujícím státě? Jak by měl vůbec takto ideální stát (hypoteticky) vypadat?To bych asi musela do nějaké káry, která jde zpět do minulosti, a zamířit do ČR 90. let. Anebo zamiřme do 80. let do USA, do éry prezidentství Ronalda Reagana. Bylo to období, kdy pravicový konzervativismus, svoboda, nedotknutelnost majetku byly prioritou. Byl to čas, kdy fungovalo heslo „people before government“, bylo to heslo, kterému věřím.Ronald Reagan byl také herec, jeho herecká kolegyně Shirley Temple Blacková byla v Praze americkou velvyslankyní, právě v těch letech 90. Měla na dveřích cedulku STB a na svého pejska volávala „Gorbi“… Ale k tématu: v 90. letech u nás podnikatelé končívali zalití v sudech, zalití betonem po okraj… Ronald Reagan v jednom z projevů si nevypnul mikrofon a slíbil Rusku, že jej za 5 minut vybombarduje. Co na to říkáte? Přece jenom nebývalo všecko zas tak „růžové“…Žádný život, ani ničí život, není jen růžový. To bychom si možná všichni přáli, ale nic není takové. Nic není černobílé. Kauzy, které jste zmínil, jsou odsouzeníhodné. Našli bychom jich spousty v každé době a za různých prezidentů, panovníků, historických období. Pokud bych měla představit svůj vlastní ideální svět, pak je to onen normální svět, který brání Trikolora. Každému třeba nekonvenuje právě to, co hájíme, čemu věříme. To je ale v pořádku. Proto máme politických stran a uskupení na politické scéně – ať už v tuzemsku či celosvětově – hodně. Každý, nechť si najde ten svůj šálek kávy.Nebyl by třeba ideální svět takový, kde by se lidé dožívali dvou set let, kde by nebyly závažné virové infekce? Dá se tomu nějak politicky napomoci?Tohle je zatím fikce. Já chci něco, co je dosažitelné, co je reálné už nyní.Říkáte, že hájíte tradiční hodnoty: máma, táta, děti, pes… Dnes žijeme v době technologií, např. otěhotnět mohou i ženy, které by například v pokročilém věku neotěhotněly. Dokonce jsou kliniky, kde si lze zaplatit, aby jejich například budoucí dcera měla určitě modré oči a blond vlásky… Dnes už je (díky genetické manipulaci) možné opravdu ledacos. Otázka: Je ještě vůbec možné zachovat původní hodnoty a představy o světě, když tu jsou takováto technologická lákadla? Co když jsou na nás neoliberálové nasazeni proto, aby připravili obyvatelstvo psychologicky na velké změny. Nebojujeme my tradicionalisté s příliš velkými větrnými mlýny?Já pro tradiční hodnoty udělám cokoli. S neoliberalismem a pokrokářskými ideology máte asi pravdu, resp. dosaďme si za ně všechny ty Piráty či formace typu Spolu.Trikolora se svými volebními partnery bude vždy bojovat za nedotknutelnost svobody, majetku, za nízké daně, za manželství, které se skládá z jednoho muže a jedné ženy. Bráníme stabilní podnikatelské prostředí pro naše lidi. My společnosti přejeme co nejvíce svobody lidí, co nejméně zásahu státu. Jsme stranou konzervativní. Je více věcí, na kterých nám záleží. Na české politické mapě jiné takové pravicové uskupení, jakým jsme my, zkrátka neexistuje v této chvíli. Jinými slovy, tu kdysi taková strana byla, a to je ta, odkud jsem vzešla. V rámci hnutí necítím, že bych na vše byla sama.Kdybych této činnosti nevěřila, nedělala bych politiku. Věřím, že lidi oslovíme, že lidé vidí, jak ve Sněmovně s kolegyní Hyťhovou pracujeme, viz, co se týká školství a návratu našich dětí do škol bez podmínek. Nikdo tomu nevěnoval tolik energie, kolik my. Mám na mysli prosazování, aby se dětem dostávalo vzdělání v „normální“ formě. Zatím jsme ve sněmovně tři, věřím, že bude-li nás více, prosadíme naše principy snáz. Náš právník Zdeněk Koudelka, kandidát za Jihomoravský kraj, vyhrál několik žalob u Nejvyššího správního soudu. Tyto žaloby jsou pravomocné. Jde-li o děti a školy, vypadá to, že vláda se orientuje dle „pandemického stavu“, který tu ale není, který vlastně vůbec neexistuje. Vláda proto jedná protizákonně.Řekněme, že Trikolora již uspěla ve volbách (je po volbách). Ale nastává otázka – s kým do koalice? Neslevíte pak z vašich proklamací?Do koalice nikdy s mladými či starými bolševiky, tedy ne s Piráty, ne s KSČM. To bych popírala samu sebe. Co se týká dohod, říká se ovšem také, že politika je umění možného. Proto je třeba jednat se všemi. Ve vyjednávání bude naše pozice následující: jsme absolutně proti lockdownům, zcela proti nouzovému stavu, odmítáme, aby evropské právo bylo nadřazeno na našem území tomu českému, jsme taktéž proti pandemickému zákonu či Green Dealu. Máte pocit, že tu jsou průsečíky se zmíněnými komunisty či se současnými vládnoucími stranami?A co bychom tedy našli ve vašem programu, co tam nemá ODS?Našli bychom plošné zrušení inkluze. Nenašli byste to u ODS… v této oblasti byste u ODS nenašli větší třídnické příplatky. Co naleznete u nás – hodláme zastavit jakoukoli politizaci školství, také neziskovky do škol nepatří. Jsme i proti ideologizaci školství. Škola má hlavně vzdělávat, nikoli „vychovávat“. Názory (politické) ať si časem mladý člověk udělá sám v rámci rodiny a vyššího vzdělávání. (Kritizuji poměry na základních školách.)Jsme jinak pro nízkou, rovnou 15% daň. Daň u potravin může být snížena na 10 %. Stop Green Dealům a přebujelé byrokracii! Nejsme bojovníci proti ekologii. Jsme pro ochranu přírody, ale ať se dělá smysluplně, tj. pro lidi, nikoli proti nim. V neposlední řadě bojujeme za svobodu slova. Prosazujeme, nechť je ústavou řečeno, že manželství je svazek muže a ženy. Výše jsem už říkala, že trváme na zrušení pandemického zákona, na přehodnocení nouzového stavu, lockdowny jsou jako takové nepřijatelné. Taky se soustředíme na zjištění bezpečnosti naší země.Demoblok třeba vyhraje ve volbách a budou ve vleku světového kontextu. Co když se objeví nějaká – zatím čistě hypotetická – „smrtící“ koronavirová mutace omega 25 ++ a řeknou nám z nové vlády, že musíme sedět doma s vypnutou webovou kamerou. Co budeme dělat poté?V rukou voličů je, zda budeme ve vládě, kolik procent nám dají, jak dalece se budeme podílet na důležitých věcech. Pokud by nastala situace, kterou popisujete, a já věřím, že nenastane, pak stejně budeme léčit nemocné, chránit zdravé, naši ekonomiku a ostatní věci. Finsko, Švédsko, Singapur – ty neměli covidem vyvolané restrikce takové intenzity, zdaleka na tom nejsou zle. Jsou na tom 100krát lépe. (My jsme měli dlouho špatnou covidovou statistiku, pozn. aut.)V našem programu píšeme, jak revitalizovat náš prostor v postcovidové době. Detailně o tom hovoříme na našem webu pravozit.cz. Jde-li o vliv Bruselu: 60 % zákonů, které v PS schválíme, jsou z dílny EU. Česká republika proto dávno není suverénní zemí, když půlka zákonů se diktuje z Evropské unie. Nechme naše lidi a naše zákonodárce, aby vyvíjeli aktivitu, nenechme si vše vnucovat z vnějšku. Musíme ČR připravit ve spolupráci s V4 (zařadila bych sem ráda i Rakousko) na vystoupení z EU. Lidé ať se v referendu o tom rozhodnou, tak jak se rozhodovali o vstupu do EU.Díky za rozhovor. Když vidím vaši knihovnu, rád bych se na doplnění zeptal, co čtete. Byl jsem se dívat v Luxoru a viděl jsem knihu Kam odešlo mé hovínko: objevte skrytý svět potrubí a páchnoucích stok... Je to kniha pro děti. Co tomu říkáte? Také jsem viděl knihy nadepsané Vyčůraná máma (Paseka/2013); Kdo neskáče je také Čech (Universum/2018), to nemluvím o titulech, které jsou nadepsány názvy částí mužské či ženské anatomie, no a také nezapomeňme na publikaci Velká kniha o prdu (Paseka/2009) …Jsme svědky degradace kultury. Čekala bych, že si o tomhle budou povídat, třeba o těch odešlých hovínkách do kanalizační roury, mámy s malými syny. Ale psát o tom knihy? Zajímalo by mne, kolik matek koupilo tuto knihu, aby ji použily jako manuál pro případ, že by se jich zvědavá ratolest přece jen zeptala, kam odešlo po spláchnutí hovínko… Je to salámová metoda [ohlupování]. Ono stačí otevřít některé knihy z vlastivědy či některé čítanky… Člověk se nestačí divit. Je to vlastně metoda, jak udělat z nás neoliberální cvoky.Co třeba čtete z dospělácké literatury?Mám rozečtené Elementární částice od Houllebecqua. Z dřívější četby mě zaujal Racek od Bacha. Je to kniha o svobodě a o pokoře, dala mi hodně. Mám ráda Malého prince za symbolismus. Miluju Fulguma, Hemingwaye a jeho Rajskou zahradu – je zde téma trojúhelníku osob, na svou dobu velmi specifické téma... Je mi blízký Cizinec od Camuse. Miluju poezii Apollinaira, Rimbauda, Préverta. Ráda čtu našeho Seiferta, Nerudu… Z ruské literatury miluju Gogola a Dostojevského.Ještě jednou díky za rozhovor a za aktualizace skvostů světové literatury.Vždy si ráda popovídám, zdravím všechny čtenáře.

