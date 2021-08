https://cz.sputniknews.com/20210813/merkelova-pred-ukrajinou-navstivi-rusko-s-rozdilem-dvou-dnu-15475833.html

Merkelová před Ukrajinou navštíví Rusko. S rozdílem dvou dnů

Merkelová před Ukrajinou navštíví Rusko. S rozdílem dvou dnů

Kancléřka SRN Angela Merkelová navštíví Rusko a Ukrajinu, oznámil na briefingu oficiální mluvčí německé vlády Steffen Seibert. 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T13:27+0200

2021-08-13T13:27+0200

2021-08-13T13:27+0200

svět

ukrajina

rusko

angela merkelová

návštěva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/12423062_0:79:3037:1787_1920x0_80_0_0_c53c01121be98ca2e50f36d15973f6b6.jpg

Do Moskvy přicestuje Merkelová v pátek 20. srpna, upřesnil. Návštěva Kyjeva je naplánována na 22. srpna.Mluvčí ukrajinského prezidenta Serhij Nikiforov dříve oznámil, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj projedná s Merkelovou záruky ze strany Berlína po uvedení do provozu ruského plynovodu Nord Stream 2.Dne 21. července zveřejnily USA a Německo společné prohlášení o ruském plynovodu. Strany se dohodly, že v případě, pokud se Rusko pokusí „použít energie jako zbraně, nebo podnikne další agresivní akce proti Ukrajině“, bude muset Německo použít vůči Rusku sankce.Nord Stream 2 je plynovod ze dvou větví, každá je dlouhá 1,2 tisíce km. Vedou od přístavu Usť-Luga v Leningradské oblasti do německého Greifswaldu. Celková kapacita plynovodu má činit 55 miliard krychlových metrů plynu ročně. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, které prosazovaly dříve v Evropské unii svůj zkapalněný zemní plyn. Kromě toho má projekt i jiné odpůrce, včetně Ukrajiny, která se obává zastavení tranzitu ruského plynu přes své území.

bancafe Německo jako proti Rusku použije sankce?? Jako že přestane odebírat plyn a zmrzne,,?? 2

Červenáček Tak průtok je 55 mld kubíků ... konečně jsem se ten utajovaný údaj dozvěděl !!! Děkuji. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

2

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, angela merkelová, návštěva