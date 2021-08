https://cz.sputniknews.com/20210813/na-takovy-ulovek-americky-rybar-zjevne-nebyl-pripraven-na-hacek-se-chytil-zralok-video-15465884.html

Na takový úlovek americký rybář zjevně nebyl připraven. Na háček se chytil žralok. Video

Odpočinková neděle na pláži pro Američana Matta Pieciaka a jeho rodinu nabrala nečekaný spád, protože chytil velkého žraloka bílého, který mu sežral jeho úlovek. Video incidentu dotyčný zveřejnil na svém Instagramu.

25letý Matt Pieciak odpočíval na pláži na mysu Cape Cod spolu se svou přítelkyní, rodinou a přáteli. Nemohl surfovat, protože proud byl příliš silný a rozhodl se místo toho rybařit.Američan lovil okounka pstruhového a lufaru. V jednom okamžiku si Pieciak všiml, že se vlasec pohybuje, a viděl velký stín ve vodě. Muž začal stahovat vlasec a v tu chvíli narazily do vody dvě velké ploutve.Pieciakův bratranec zachytil okamžik na video. Na záznamu z incidentu je slyšet, jak se někdo ptá: „Je to žralok?“Američan vysvětlil, že na rybářský prut dopadla nějaká ryba, kterou zase spolkl žralok.Než Pieciak vytáhl úlovek, žralok se utrhl z háku a odplaval.Pieciak řekl, že dobře ví, že žraloci jsou na pláži Nauset v Orleansu běžným jevem, ale nikdy by ho nenapadlo, že by se mohl přiblížit tak blízko k pobřeží.Bylo to podruhé, kdy chytil velkého bílého žraloka; poprvé jsem byl na lodi s rodinou na moři, řekl Pieciak. Ale nebojí se blízkosti žraloků a řekl, že mu tento incident nezabrání v návratu na pláž.

wwwbuerger.. Jednou jsem prutem tahal žraloka měděného, asi 80 cm dlouhého, skočil na malého rejnoka, ale spolkl mi ho úhoř mořský. Fabricio nadělal fotek, pověsil na sociální sítě a fanklub se mi rozrostl o muže pleti tmavší a s kašpárky většími. 1

1

2021

Zprávy

