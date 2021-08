https://cz.sputniknews.com/20210813/na-ukrajine-vymysleli-piratsky-zpusob-jak-zastavit-nord-stream-2-15473755.html

Na Ukrajině vymysleli „pirátský“ způsob, jak zastavit Nord Stream 2

Oleg Vološin, poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny za stranu Opoziční platforma - Pro život, promluvil v pořadu televizního kanálu NewsOne o „jediném reálném... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru je takový scénář možný pouze za podmínky „kolosální roztržky“ mezi USA a Německem.„To znamená, že stačí, aby se (USA - pozn. red.) pořádně pohádaly s Němci, zavedly sankce proti německým společnostem, přičemž sankce extrateritoriální povahy, protože americké zájmy nejsou přímo ovlivněny: nám (USA - pozn. red.) se nelíbí, proto vás trestáme,“ řekl Vološin.Poslanec předpokládá, že v takovém případě by kroky Washingtonu měly dlouhodobé důsledky pro mezinárodní vztahy.„Zítra se nebude líbit (USA. – pozn. red.) to, co se děje na území Francie, Itálie. To je čisté pirátství - zasahovat do věcí, které se Spojených států přímo netýkají,“ vysvětlil politik.Ukrajinský premiér zapochyboval o dokončení Nord Stream 2Předseda ukrajinské vlády Denis Šmygal během tiskové konference ve Vilniusu vyjádřil pochybnosti o dokončení stavby plynovodu Nord Stream 2. Informovala o tom agentura UNIAN.„Řeči o tom, že Nord Stream 2 je nebo bude dokončen, jsou ve skutečnosti dnes bezdůvodné a problém Nord Stream 2 leží v rovině společného postoje našich zemí (Litvy a Ukrajiny - pozn. red.), evropských partnerů,“ prohlásil politik.Kyjev se přitom podle názoru premiéra bude moci dohodnout o kompenzaci ekonomických ztrát v případě uvedení plynovodu do provozu.„Samozřejmě, ekonomicky se vždy můžeme s našimi partnery dohodnout na náhradě určitých ekonomických ztrát, ale Nord Stream 2 není o ekonomice, ale o politice, o ohrožení národní bezpečnosti řady evropských zemí,“ řekl na závěr Šmygal.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba již dříve řekl, že prezident Volodymyr Zelenskyj se chystá vést vážnou diskusi o plynovodu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.Berlín vždy obhajoval dokončení plynovodu a odmítal jednostranné extrateritoriální sankce ze strany USA.Nord Stream 2 je téměř dokončený plynovod z Ruska do Německa s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Proti němu aktivně vystupují Spojené státy, které se snaží propagovat svůj LNG v zemích Evropské unie, a také Ukrajina a Polsko, které považují projekt za politický.Washington čtyřikrát zavedl sankce ve snaze bránit realizaci plynovodu, ale jeho výstavba dospěla do závěrečné fáze a má být dokončen koncem léta.Moskva opakovaně vyzývala k tomu, aby situace přestala být politizována, a upozornila na skutečnost, že plynovod je prospěšný nejen pro Rusko, ale i pro Evropskou unii.

