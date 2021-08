https://cz.sputniknews.com/20210813/national-interest-sdelil-podminku-invaze-ruska-do-pobalti-15484118.html

National Interest sdělil podmínku „invaze“ Ruska do Pobaltí

National Interest sdělil podmínku „invaze“ Ruska do Pobaltí

Úspěch hypotetické invaze Ruska do Pobaltí bude záviset na dobytí tohoto regionu „za méně než sto hodin“, než stačí NATO adekvátně reagovat, píše v článku pro... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Autor vysvětlil, že takový scénář, který považuje za nepravděpodobný, předpokládá průchod Suvalským koridorem, což je asi 100 km dlouhý úsek hranice mezi Polskem a Litvou. Podle jeho názoru by se tato „mezera“ mohla v případě ozbrojeného konfliktu s Moskvou stát „Achillovou patou“ NATO.Publicista se domnívá, že Rusko může zaútočit na Suvalský koridor z několika směrů, aby znemožnilo postup kolonám vojsk Severoatlantické aliance, které budou vyslány na pomoc pobaltským zemím.Publicista dospěl k závěru, že posílení obranyschopnosti Suvalského koridoru rozmístěním dalších sil NATO tam může snížit riziko ničivé války s Ruskem.V USA se domnívají, že je třeba „držet Rusko ve strachu“Daniel Kochis, hlavní politický analytik pro evropské záležitosti ve fondu Dědictví, ještě dříve vysvětloval v článku na portálu 19fortyfive, že přehlížení zásadních bezpečnostních problémů a soustředění pozornosti na globální změny klimatu by mohlo ohrozit schopnost NATO bránit členské země.Uvedl, že nedávný summit aliance způsobil velké zklamání, protože jeho největším „úspěchem“ bylo přijetí na program dne změny klimatu na Zemi. Podle odborníka jde pouze o pokus odvést pozornost od problémů, s nimiž se organizace aktuálně potýká.Autor vysvětluje, že členové NATO se určitou dobu nemohli shodnout ve svých názorech na bezpečnostní hrozby a místo hledání kompromisu zvolila aliance zastřešující přístup, v němž je každý problém považován za stejně akutní. Analytik zdůraznil, že dříve nebo později bude nutné stanovit prioritu.Obává se také, že Spojené státy a jejich partneři prakticky přestanou investovat do vývoje zbraní a techniky a rozhodnou se pro zelené technologie. To podle odborníka výrazně oslabí transatlantickou bezpečnost.Bidenova administrativa tedy stojí před jasnou volbou: mít méně bojeschopnou armádu a směřovat finanční prostředky na inovace v oblasti životního prostředí, nebo se zaměřit na modernizaci armády, dodal Kochis.Domnívá se, že by se organizace měla vrátit ke kořenům a jako hlavní cíl si stanovit územní obranu, především „držet Rusko ve strachu“.

Červenáček Politolog musí politologovat. Je to jeho chléb. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

josefnovak_36 nějak mi schází smysl takového počínání RF. NI je součást světové teroristické organizace USA. Jeho úkolem je strašit lidi Ruskem a Čínou a šířit další dezinformace. 0

