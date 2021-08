Otec Britney Spears se vzdá opatrovnictví nad dcerou

https://cz.sputniknews.com/20210813/otec-britney-spears-se-vzda-opatrovnictvi-nad-dcerou-15473565.html

Otec Britney Spears se hodlá po 13 letech opatrovnictví vzdát práva poručnictví nad dcerou. Kontroloval osobní a finanční záležitosti zpěvačky, včetně léčení... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Jamie Spears dal souhlas k tomu, že se vzdá opatrovnictví nad svou dcerou – zpěvačkou Britney Spears. Oznámil to portál TMZ s odvoláním na dokumenty, které plánují podat advokáti Jamieho Spearse.„Nehledě na to, že je pan Spears terčem neustálých bezdůvodných útoků, nemyslí si, že veřejný boj s dcerou o to, aby byl i nadále jejím poručníkem, bude v jejím zájmu,“ uvádí se v dokumentu, který cituje TMZ.Informace o tom, že se Spears hodlá vzdát opatrovnictví nad dcerou, potvrdil také advokát zpěvačky Matthew Rosengart, píše Reuters.Podle informace TMZ je Spears ochoten spolupracovat se soudem a s advokátem své dcery na „uspořádaném“ předání práv opatrovnictví novému opatrovníkovi.V červnu Britney Spears požádala soud v Los Angeles o zrušení opatrovnictví, které trvá již 13 let. Zpěvačka prohlásila, že ji neustále kontrolovali a nutili pracovat, mj. i vystupovat na jevišti. Podle slov Spears jí také zakázali se znovu provdat a mít děti.Spears kromě toho soud požádala, aby jí dovolil najmout vlastního advokáta. Předtím zastupoval zájmy zpěvačky advokát jejího otce, protože v roce 2008 se soud usnesl, že Spears není dost vyrovnaná na to, aby si najala vlastního právníka.V červenci soud Spears dovolil, aby si zvolila advokáta bez souhlasu svých opatrovníků. Stal se jím Matthew Rosengart, který je v Hollywoodu široce znám. Zastupoval v různé době zájmy herce Seana Penna, režiséra Stevena Spielberga, herečky Julie Louis-Dreyfus a jiných. Rosengart obvinil otce Spears ze zneužívání opatrovnictví a ze zpronevěry majetku herečky.V roce 2007 se psychický stav Britney Spears, která užívala alkohol a drogy, zhoršil po rozvodu s manželem Kevinem Federlinem. V roce 2008 byla zpěvačka uznána za právně nezpůsobilou a bylo jí nařízeno opatrovnictví.Jamie Spears kontroluje osobní a finanční záležitosti své dcery, včetně léčení, bezpečnosti a kariéry. Zamítl obvinění na svou adresu a prohlásil, že zachránil dceru v době, kdy prožívala duševní a emocionální krizi a kdy s ní manipulovali jiní lidé. Spears rovněž popírá, že by zpěvačku k něčemu donucoval, mj. k vystoupením.Rosengart požádal, aby byl Spears nahrazen auditorem Jasonem Rubinem, který se specializuje na soudní účetnictví a zabýval se nejednou případy předání povinností z opatrovnictví, oznámila televizní stanice Fox News. Advokát odhaduje jmění zpěvačky na přibližně 60 milionů dolarů.

