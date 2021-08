https://cz.sputniknews.com/20210813/polsko-privezlo-uprchliky-k-beloruskym-hranicim-sdelili-v-minsku-15479028.html

Polsko přivezlo uprchlíky k běloruským hranicím, sdělili v Minsku

Polské orgány začaly dopravovat nelegální migranty ze svého území k hranici s Běloruskem, sdělili v Minsku.

Jak je uvedeno ve zprávě výboru pro státní hranice, skupina uprchlíků byla dnes, 13. srpna, organizovaně přivezena z Polska na běloruskou hranici k hraniční základně Beljany.Úřad také zveřejnil video, na němž je vidět skupina lidí, kteří jdou od nákladního auta, které vypadá jako vojenské, přes neutrální pásmo na druhou stranu.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době hovoří o zvyšování počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem. Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk již nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do zemí EU - kvůli sankcím Západu na to „nejsou ani peníze ani síly“.Běloruská pohraniční stráž opakovaně informovala o násilném vyhošťování migrantů ze strany Vilniusu, Rigy a Varšavy na přilehlé území. Mnoho z nich však bylo zraněno. Začátkem srpna byl na hranici s Litvou nalezen uprchlík z Iráku. Byl ve velmi špatném fyzickém stavu a následně zemřel. Vyšetřovací výbor Běloruska zahájil trestní stíhání dle paragrafu Vražda. Poté byla na základě pokynu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka posílena bezpečnost státní hranice.V těchto dnech jsme již psali o hranici mezi Běloruskem a Litvou s tím, že litevská protiimigrační bariéra na hranici s Běloruskem získala pochvalu od Evropské komise, zatímco Maďarsko bylo za podobný čin pokáráno, což neuniklo pozornosti europoslance za ODS Jana Zahradila, který poukázal na dvojí metr.V předchozích týdnech chtělo do pobaltské země proniknout více než čtyři tisíce migrantů, převážně Iráčanů a Afričanů. Stavba několikasetkilometrového plotu bude stát více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Evropská komise stavbu uvítala, ale odmítla na plot vyčlenit peníze. Budování plotu s ostnatým drátem již začalo.Nynější problém na běloruské hranici vznikl poté, co EU uvalila na tuto zemi sankce v souvislosti s loňskými prezidentskými volbami, které byly podle západních zemí zmanipulované. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko následně umožnil průchod přes své území nelegálním migrantům do Pobaltí a Polska.Letos se však opět začal zvyšovat počet nelegálních migrantů, kteří se snaží dostat do EU. Evropská agentura Frontex upozornila, že během posledních 6 měsíců se nelegální přechod vnějších hranic Evropské unie zvýšil ve srovnání s loňskem o 59 %.

Kosmo Olin 🦀 Bělorusko spolu s Ruskem mají docela dobře obklíčené pobaltí a Polsko a mohou jim dobře sankčně škodit a neustálé nějak ničit. Pro Rusko a Bělorusko je důležité tu sankční hru pomalu obrátit a proti všem dosavadním nepřátelským USraelským zemím teď opačně také neustále provokovat nepřátelství a stupňovat sankce až do konečného vítězství, kdy USraelci už budou opravdu neškodní a izolovaný a v "hlídaném rezervátu" historicky dožijou a zmizí jako indiáni.. (Vysvětlivka: "rezervát" není míněný jako územní rezervát pro indiány, ale mocensky, vojensky, ekonomicky a špionážně hlídaná "globální izolace" USraelského působení .. 🇷🇺🇨🇳🇧🇾👍👍👍 133

❌➗➖➕ Že by Bělorusko proti západu nemělo dobře hlídané hranice? To ani nechci věřit .. 🇧🇾👍👍 0

