https://cz.sputniknews.com/20210813/pozor-pane-fialo-malem-vas-ten-dav-uslapal-uhadnete-kolik-fanousku-prislo-za-predsedou-ods-15480881.html

„Pozor, pane Fialo, málem vás ten dav ušlapal!“ Uhádnete, kolik fanoušků přišlo za předsedou ODS?

„Pozor, pane Fialo, málem vás ten dav ušlapal!“ Uhádnete, kolik fanoušků přišlo za předsedou ODS?

Mezi tradičními formálními zprávami o průběhu předvolební kampaně strany ODS uživatelé sociálních sítí upozornili na jedno video, které mnohé pobavilo. 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T18:12+0200

2021-08-13T18:12+0200

2021-08-13T18:12+0200

fanoušci

vtip

petr fiala

ods

volební kampaň

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/12804342_0:21:1001:584_1920x0_80_0_0_96f3fa4f9d114e64315c8a25dcb72560.jpg

Celkem čtyřicetivteřinové video, které na svém profilu na Facebooku zveřejnil stranický lídr Petr Fiala, ukazuje, jak jde jeden muž ke stolu, u něhož seděl Fiala s dalšími politiky, a žádá ho, aby se s ním vyfotil.„Rád,“ reagoval na žádost Fiala. Přitom se však choval dost chladně a odtažitě.V komentářích k videu mnozí poukazovali na trapnost tohoto okamžiku a smáli se malému počtu fanoušků ODS.„Tohle už je fakt pózéřina, až to mlátí dveřmi,“ napsal uživatel jménem Václav J.„Pozor, pane Fialo, málem vás ten imaginární dav ušlapal,“ vysmál se šéfovi občanských demokratů Martin F.„Ty davy…“ pokračoval Lubomír M. „To je kampaň jako prase,“ dodala Viola S.„Jako volič ODS bych se měl pyšnit, ale spíše mi to připadá smutný, že ukazujete jediného fanouška na akci. Neříkám, že to děláte vyloženě blbě, ale když nemáte za sebou ulici, tu má podle mě jen Babiš, Šlachta a Okamura, pak nemůžete čekat, že se za vás lidi postaví. Škoda taky je, že neberete mladý členy ODSky před objektivy, u stolu je vám v součtu 200 let, to je hrozně moc na zásah mladších ročníků. Volby vyhraje ANO, vy budete jako druzí klíčovým partnerem pro směrování naší země. Hlavně nechoďte s Piráty, prosím,“ uvedl Zdeněk S.Zmiňme, že Petr Fiala se v posledních dnech vydal například do Hoštěradic, kde navštívil dobrovolné hasiče. Nevynechal ani domovskou jižní Moravu a mnohá jiná místa. Server Parlamentní Listy k tomu poznamenal, že zájem voličů při těchto návštěvách byl skutečně minimální. Podle Parlamentek Fiala na všech snímcích působí spíše jako odměřený úředník než chlap, jehož charisma zasáhne kolemjdoucí.Připomeňme, že podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median koalice Spolu skončila na druhém místě se ziskem 21,5 procenta. Oproti červnu si vyměnila pozici s koalicí Pirátů a STAN, kteří s podporou 20 procent klesli na třetí místo.Fiala se chce proti Babišovi spojit s PirátyPředseda hnutí ODS Petr Fiala na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž představil filozofii ve vztahu k Pirátům a shrnul ji heslem: „Piráti jsou naši soupeři, nikoliv nepřátelé.“ Ačkoliv Fiala v příspěvku přiznává určité věci, na kterých se s Piráty neshodnou, jejich společným cílem je porazit ve volbách Andreje Babiše. Nevyloučil ani spolupráci.Fiala dále přiznává, že s pirátskou koalicí mají mnoho neshod: „Neshodneme se na výši daní, ochraně soukromí, nelíbí se nám některé levicové nápady, jsme ostražití vůči ,pirátským’ výhradám vůči NATO, či k přenesení více pravomocí do ,Bruselu’- ale současně jsme si vědomi, že voliči od nás čekají změnu poměrů v zemi. Pokud uspějeme, jsme připraveni spolupracovat tak, aby z toho měli prospěch občané,“ píše dál Fiala.Fiala se dále podělil se svými ambicemi vyhrát volby a sestavit vládu, která by posunula Českou republiku kupředu a ctila hodnoty svobody a demokracie.

Radek Černý To musí být terno se ještě s tím nudným odeesáckým akademickým kolovrátkem se ještě fotit ... 1

ignác ODS 5%. ANO min. 30% 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fanoušci, vtip, petr fiala, ods, volební kampaň, video