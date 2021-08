https://cz.sputniknews.com/20210813/sexy-blogerku-myslivcovou-podeziraji-ze-vztahu-s-babisem-sve-nahe-pozadi-vystavila-v-capim-hnizde-15469732.html

Sexy blogerku Myslivcovou podezírají ze „vztahu“ s Babišem. Své nahé pozadí vystavila v Čapím hnízdě

Česká blogerka a youtuberka Dominika Myslivcová opět vyvolala pozdvižení na sociálních sítích. Tentokrát však nešlo ani tak o to, že ukázala své nahé pozadí... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Za spekulacemi stojí skutečnost, že se Myslivcová nechala zvěčnit v resortu Čapí hnízdo. Ten sice nabízí spoustu možností pro trávení volného času, ale je spjat s Andrejem Babišem, a tak mu mnozí nemohou přijít na jméno.Dominika na něm zapózovala v ručníku a odhalila přitom kus svého pozadí, což mnohé fanoušky nažhavilo.A rozhodně to nebyla jediná lichotka na její adresu.I když se mnozí vyjadřovali k tomu, jak tato kráska vypadá, a jak jí to sluší, v komentářích se objevily i reakce trochu jiného rázu. Spousta uživatelů totiž okamžitě začala spekulovat nad tím, zda Dominika náhodou není nějak propojena s Babišem, když se fotí v jeho resortu.A i další měli spoustu otázek: „Ty podporuješ Babiše?“V komentářích se tak dokonce objevilo, že je „Babišovka“.Samozřejmě, jak už to tak bývá, se objevily i další hejty, tentokrát zaměřené na její vzhled. Po lichotkách tak přišla kritika…Pár jejich zastánců na to však pohotově reagovalo: „Copak s vlasy,ale ten ručník je na prd!“Dominika MyslivcováTato šestadvacetiletá česká kráska se řadí mezi modelky, blogerky, youtuberky a tak trochu i političky. V roce 2016 se totiž začala angažovat v politice, konkrétně se objevila na kandidátce Úsvitu a Bloku proti islamizace v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. Známá je také účinkováním v několika reklamách, jako například HateFree.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem má být v současné době podnikatel a bývalý automobilový závodník Antonín Charouz.Uvádí se, že Dominika Myslivcová založila svůj první blog již v jedenácti letech. Od roku 2010 je majitelkou také Youtube kanálu, na kterém pravidelně sdílí videa. Proslavila se zejména videosnímkem portugalské verze skladby Barbie girl, které má přes 70 milionů zhlédnutí.Myslivcová je mimo jiné známá také jako velká milovnice růžové barvy. Její instagramový profil se pyšní více než 263 000 fanoušky a patří k jedněm z nejsledovanějších účtů na Instagramu v ČR.

wwwbuerger.. Nemohu posoudit, ale muži v německých televizích říkají, že je tato blogerka kus, ale že Babiš má krásnou ženu.... Hlavní je, že je Čína nejlepší na světě. I ta má ekonomické problémy. Podle nejnovějších zpráv z německých televizí Čína připravuje regulaci ekonomiky, protože má problémy. Ale já zamailu pokyny jejich prezidentovi, hlavně kde má použít atomové zbraně, a ono se to srovná. Už jednou mi psal, abych přijel na stáž mezi jejich Ujgury do jejich oplocených středisek. 0

