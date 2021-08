https://cz.sputniknews.com/20210813/skutecna-hrozba-pro-evropske-automobilky-konecna-promluvila-o-vynalezu-ciny-a-kratkozrakosti-eu-15484557.html

Skutečná hrozba pro evropské automobilky. Konečná promluvila o vynálezu Číny a krátkozrakosti EU

Skutečná hrozba pro evropské automobilky. Konečná promluvila o vynálezu Číny a krátkozrakosti EU

Loni svět obletěla novinka, že se čínský koncern GAC (Guangzhou Automobile Corporation) pochlubil patentem na záhadně levnou výrobu grafenu. A i když v to... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-13T23:12+0200

2021-08-13T23:12+0200

2021-08-13T23:12+0200

svět

eu

názor

ksčm

automobilka

kateřina konečná

nový automobil

automobilový průmysl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1121/15/11211536_0:32:2049:1184_1920x0_80_0_0_dd32798cc6e109e79f0c9bcee7dedfc4.jpg

I když se loni o tomto úspěchu již hovořilo, mnozí mu nepřikládali moc velký význam. Odborníci sice předpovídali, že díky této nové technologii mohou výrobní náklady klesnout o dva řády, ale celý svět čekal, že to bude ještě nějaký ten pátek trvat.To sice trvalo, ale cesta k realizaci úspěchu nebyla tak dlouhá, jak mnozí předpokládali. Už v lednu 2021 přišla automobilka Aion (součást GAC) s tím, že dokončila vývoj grafenové baterie. A veškeré dodatečné informace byly jen pozitivní: super rychlé nabíjení, dojezd 1 000 km, životnost 1 000 000 km. I tak si ale všichni mysleli, že samotná výroba nebude tak blesková. Ale – chyba lávky!Dne 27. července totiž Číňané na Aion Technology Day ukázali baterii v akci. A údaje jsou následující:Jde přitom o snové hodnoty. Zatím se ale bavíme teoretickém maximu a stále je otázkou, jaká bude praxe. To by však měl svět brzy zjistit, jelikož GAC už baterie instaluje do vozu Aion V. Jeho prodej začne v září 2021 a s baterií typu 3C udávádojezd 500 km, se špičkovou baterií 6C pak slibovaných 1 000 km. Spolu s tím mají po celé Číně začít růst superrychlé nabíječky schopné rekordně krátké nabíjecí časy předvést v praxi.Konečná: Revoluce i krátkozrakostČlánek, který na o této novince pojednával, přesdílela na svém profilu na Facebooku také politička za KSČM Kateřina Konečná. A nezapomněla vyjádřit svůj názor na věc.Zároveň ale poukazuje na druhou stránku tohoto objevu a bere si pod drobnohled zejména EU.Nicméně, o tom, jaká bude doopravdy realita, se zatím můžeme jenom dohadovat.

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, názor, ksčm, automobilka, kateřina konečná, nový automobil, automobilový průmysl