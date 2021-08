https://cz.sputniknews.com/20210813/starosta-chce-vypiskat-saska-babise-nejste-schopni-ani-uklidit-hriste-uzemnila-ho-matka-15474200.html

Starosta chce vypískat „šaška“ Babiše. Nejste schopni ani uklidit hřiště, uzemnila ho matka

13.08.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu bude premiér Babiš prezentovat svou novou knížku Sdílejte, než to zakážou v Karlových varech. To rozzuřilo starostu Františkových Lázní, který označil Babiše za šaška a grázla, „který patří za katr“. Vyzval své příznivce k pochodu na Karlovy Vary, aby premiéra vypískali.Ačkoli mnoho diskutujících podpořilo nápad přerušit setkání občanů s předsedou vlády, Simona Kupková, mladá matka z Karlovarska, starostu vyzvala, aby se raději soustředil na jeho přímé povinnosti.Odpověď starosty na sebe nenechala dlouho čekat a jeho tón leckoho překvapil.Kupková se ale odbít nenechala a starostovi vysvětlila, jak je to s úklidem na hřišti. „Ano uklízí, protože to tam uklízím já!“ vzkázala mu.Každopádně to není poprvé, co se Babišovi oponenti snaží zhatit jeho kampaň. Minulou sobotu v Průhonicích iniciativa Milion chvilek pro demokracii nasprejovala na chodník, kde stál Babišův stánek, bílé kříže, které měly symbolizovat oběti covidu-19, za něž podle nich může premiér. Babišovi odpůrci se ho snažili vypískat a jeden člověk ho zaházel vejci. Situaci musela klidnit policie.

Seki18 Podle vyjadřování a textu "pana starosty: je spíše vidět, že je to takový demokratický dement, možní i šašek a grázl. Co by se staral o svou obec, sprosté nadávky na premiéra jsou přece tak snadné a na dementy podobného ražení možná i platí. 13

Miroslav Zita Tihle šmejdi, kteří jako první tvrdili, že opatření jsou příliš tvrdá a chtěli nechávat otevřené restaurace, kteří neudělali nic v boji s kovidem, tak pro změnu lžou, že za třicet tusic mrtvých může Babiš. Je to pakáž. 8

