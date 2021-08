https://cz.sputniknews.com/20210813/tatinek-andrej-babis-mladsi-necekane-zverejnil-foto-z-minulosti-v-komentarich-to-schytal-15476443.html

„Tatínek.“ Andrej Babiš mladší nečekaně zveřejnil foto z minulosti. V komentářích to schytal

Takového premiéra Babiše jste asi neviděli! Syn premiéra se na Twitteru připojil k vlně nostalgie, kterou na sociálních sítích spustil jeho otec, a také se... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Na fotografii je vidět vousatý brunet u velbloudů, fotografie je podepsána stručně „Tatínek…“. Zřejmě odkazuje na včerejší příspěvek českého premiéra s úryvkem z jeho nedávno zveřejněné autobiografie, ve kterém popsal, jak šel v Maroku studovat zahraničí obchod, „abych mohl vypadnout z komunismu“.Většina komentátorů byla takovým neobvyklým pohledem na premiéra ohromena, tak například starosta městské časti Praha-Řeporyje Pavel Novotný z ODS, který je známý svými ostrými vyjádřeními, nemohl vůbec najít slova.V komentářích se dále objevil Babišův dávný soupeř a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ptal se Babiše mladšího, který z těch zachycených na snímku je jeho otec.Jeden z komentátorů připustil, že ho tento dialog natolik pobavil, že dokonce vyprskl kávu na klávesnici a ptal se dále Kalouska, kdo za to může. Odpověď dostal ze strany Babiše mladšího, který v ní sjednotil dva nejvýznamnější výrazy svého otce.V komentářích se však našli i ti, kteří poukázali na to, že by neměl vynášet taková osobní témata a pocity na veřejnost.„Pane Andreji, proč máte potřebu takto veřejně prezentovat osobní věci? Osobní spory mezi Vámi a otcem politizujete a zesměšňujete vlastní krev. Myslel jsem, že chcete hlavně vyřešit a narovnat Vaší zdravotní diagnózu, ale přitom podivně veřejně vystupujete s osobními věcmi,“ napsal jeden uživatel Twitteru.„Jako fandím Vám, ale tohle už je malinko trapné...“ dodal další.Setkání Babiše mladšího s Kalouskem a další akceSyn českého premiéra Andrej Babiš mladší je v posledních dnech aktivní ve veřejném prostoru. Objevil se v oblastech zasažených tornádem, zašel na pivo s Miroslavem Kalouskem (TOP 09), oba měli přitom na sobě tričko s nápisem NE, ve stejné bublině, kterou využívá ve svém logu hnutí ANO. V komentářích pak Kalousek lidem vysvětloval, že už není politik a tudíž si nedělá žádnou kampaň.Babiš mladší zajel i do Řeporyjí za starostou Pavlem Novotným (ODS). Vše dokumentuje na sociálních sítích.Novotný předal Babišovi mladšímu medaili starosty Za projevení mimořádné odvahy při těžké zkoušce charakteru.Andrej Babiš mladší se začal na veřejnosti objevovat těsně před volbami. V minulosti syn současného premiéra Andreje Babiše z prvního manželství tvrdil, že ho otec nechal kvůli vyšetřování dotací na Farmu Čapí hnízdo nedobrovolně odvést na Krym.

Sputnik Sputnik Tomu zatleska jen hovado. Dekadence a upadek v primem prenosu. - Cti otce sveho a matku svou... 3

Vítězslav Bilko Babiš jr. to nemá v kebuli v pořádku. 3

