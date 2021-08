https://cz.sputniknews.com/20210813/ucitele-diplomati-jako-trojsky-kun-seznam-zpravy-predpovida-uzavreni-ruske-skoly-v-praze-15474453.html

Učitelé diplomati jako trojský kůň? Seznam Zprávy předpovídá uzavření ruské školy v Praze

Zatímco z ruské strany nepřišly žádné oficiální informace, jak bude fungovat střední škola při Velvyslanectví Ruska v Praze na začátku nového akademického... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15474197_0:175:1865:1224_1920x0_80_0_0_d19619876c46695606b0d58c7f9e6511.jpg

Připomeňme, že srovnání počtů diplomatických pracovníků mezi velvyslanectvím v Praze a v Moskvě letos v květnu se mimo jiné dotklo i personálu ruské střední školy na území České republiky.Další činnost této střední školy byla předmětem květnového setkání mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v České republice Alexandra Zmejevského s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem. Ruskou žádost o pomoc s vyřizováním pobytových povolení pro učitele předal kancléř Ministerstvu zahraničí ČR a Ministerstvu vnitra ČR.České ministerstvo zahraničí brzy reagovalo a 28. května ve svém tiskovém prohlášení informovalo, že Česká republika neuzavírá a neusiluje o uzavření Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v Praze.Ministerstvo také potvrdilo RF svou ochotu pomoci při vyřizování pobytových dokumentů pro zaměstnance školy.„Ministerstvo zahraničí nabídlo součinnost, a to včetně vyřizovaní pobytových titulů pro zaměstnance školy. Pomoc nabízíme s dostatečným předstihem, aby se vše dalo stihnout. Ruská strana však na tuto nabídku nereagovala,“ sdělila Seznam Zprávám Mariana Wernerová z tiskového oddělení Černínského paláce.Podle zdrojů Seznam Zpráv ale ruská strana zatím neprojevila zájem o získání „obyčejných“ pracovních povolení pro učitele.Autorka článku na portálu Seznam Zprávy popisuje tuto situace jako „výsostně strategickou partii skrytou za citlivé téma týkající se péče o děti“.Podle autorky článku by ruští učitelé, respektive jejich jednostranné diplomatické statusy, mohly fungovat jako „jakýsi trojský kůň“, který křehkou dohodu naruší.Dále v textu porovnala složení personálu ambasád v Moskvě a Praze a poukázala na to, že na ruské ambasádě v Praze před jarním vyhoštěním diplomatů pracovalo hodně ruských zaměstnanců na technických a administrativních profesích, jako je řidič či sekretářka, zatímco Češi v Moskvě spoléhali na najímání místních sil.Napjaté vztahy mezi zeměmiKe krizi v česko-ruských vztazích došlo poté, co 17. dubna premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruská vláda pak zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil. Americká ambasáda ani jednoho.

