Vědci upozornili na neočekávaný následek koronaviru

Vědci upozornili na neočekávaný následek koronaviru

Američtí vědci pozorovali 30 lidí ve věku 20 až 24 let po dobu šesti měsíců a došli k závěru, že mladí lidé, kteří prodělali onemocnění covid-19, pociťují... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci uvedli, že 16 účastníků výzkumu onemocnělo covidem-19. Přitom nervy těch, kteří se již zotavili z nemoci, byly dokonce i během odpočinku ve větším napětí než u těch, kteří nebyli infikováni.Měřením elektrické aktivity svalů vědci zjistili, že sympatický nervový systém (část autonomní nervové soustavy) těch, kteří prodělali nemoc, byl příliš aktivní. Podobná aktivita byla například pozorována, když byla postel s člověkem převáděna z horizontální polohy do vertikální.V důsledku toho se u člověka zvýšil srdeční tep a puls.Kromě toho byla v jiných případech snížena aktivita sympatického nervového systému. Vědci vysvětlují, že to bylo pozorováno tehdy, když byly ruce účastníků ponořeny na dvě minuty do ledové vody. V tomto případě ti, kteří prodělali nemoc, cítili mnohem menší bolest než kontrolní skupina.Reakce jejich neuromuskulárního aparátu byla také klidnější, uvedli odborníci.Ještě dříve, 8. srpna, profesor Norwichské lékařské fakulty Univerzity západní Anglie Paul Hunter ve svém článku pro časopis Spectator napsal, že covid-19 se brzy stane spolu s ostatními koronaviry dalším důsledkem nachlazení. Podle jeho slov bude za několik let převážná většina infekcí probíhat v asymptomatické nebo mírné formě.

