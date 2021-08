https://cz.sputniknews.com/20210813/vlada-celi-kritice-kvuli-napjate-situaci-s-afghanskymi-spolupracovniky-kulhanek-svola-krizovy-stab-15479309.html

Vláda čelí kritice kvůli napjaté situaci s afghánskými spolupracovníky. Kulhánek svolá krizový štáb

Postup vlády v otázce pomoci svým spolupracovníkům v Afghánistánu byl podroben kritice ze strany občanské iniciativy Zachraňte tlumočníky, do níž jsou zapojeni... 13.08.2021, Sputnik Česká republika

Zhoršení bezpečnostní situace v Afghánistánu a prudký nástup tálibů, v jehož důsledku tamní vláda již ztratila kontrolu nad řadou velkých měst a okresů, zvyšuje životní rizika pro ty občany, kteří spolupracovali s vojáky Severoatlantické aliance. Včera zástupkyně tiskového oddělení ministerstva obrany Jana Zechmeisterová uvedla, že vláda chystá poskytnutí pomoci těm afghánským tlumočníkům, kteří spolupracovali s českými vojáky, a to především ve finanční podobě. Dříve schválený program předpokládá poskytnutí pomoci i jejich rodinám.Uvádělo se, že dříve část tlumočníků dávala přednost finanční pomoci před azylem v České republice, postupem času se však bezpečnostní situace v zemi značně vyostřila.Vláda je pod palbou kritikyJednání české vlády v souvislosti se situací s afghánskými spolupracovníky je přitom značně kritizováno, a to kvůli pomalému tempu zajištění potřebné pomoci, stejně se tak terčem kritiky staly i samotné návrhy, které zdůrazňují finanční pomoc. Členové iniciativy Zachraňte tlumočníky poukázali na to, že samotní afghánští tlumočníci nemají dostatečné informace o programu, navíc mnozí z nich zatím nebyli českou vládou kontaktováni.Kritické poznámky na adresu vlády zazněly i z úst veterána mise v Afghánistánu Lumíra Němce. Nesouhlasil především s tím, že neprobíhá přesídlení tlumočníků na české území.V souvislosti s vyostřením situace v Afghánistánu se český ministr zahraničí Jakub Kulhánek rozhodl svolat v sobotu krizový štáb, který by měl vypracovat potřebné kroky pro ochranu a zajištění bezpečnosti pracovníkům českého velvyslanectví v Kábulu a afghánským spolupracovníkům.

Kosmo Olin 🦀 Bude velmi zajímavé až si Talibáni v osvobozeném Afghánistánu začnou stavět pomníky velké osvobozenecké války a obětím USraelského kapitalismu, a historicky dokumentovat USraelské prasárny a způsobené škody, když tam zápaďácký okupanti třicet let vykrádali co se dalo.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎🚾👎🤮🤮 0

Mir Že se bude jednat jen o tomto bodu nevěřím ani náhodou. Možná MZV tuší, co se dozví Merkelová v Moskvě a budou se ladit "noty", jak z "Vrbětické hysterie" ven. Aby to nebyl až takový šok. 0

