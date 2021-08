https://cz.sputniknews.com/20210814/babis-odchod-koalice-z-afghanistanu-byl-nesmysl-15492625.html

Babiš: Odchod koalice z Afghánistánu byl nesmysl

Babiš: Odchod koalice z Afghánistánu byl nesmysl

Podle českého premiéra Andreje Babiše se potvrdilo, že odchod koaličních vojsk z Afghánistánu byl nesmysl. Kromě toho pro ČTK uvedl, že na dnešní večer je... 14.08.2021

Na ministerstvu zahraničí se dnes sejde Bezpečnostní rada státu. O jejím konání informoval dnes po zasedání krizového štábu ministerstva zahraničí šéf resortu Jakub Kulhánek. Ten zároveň informoval o evakuaci českých diplomatů z kábulské ambasády na tamní mezinárodní letiště.Dnešní rozhodnutí českého ministerstva zahraničí není ve světě žádnou výjimkou: situace v Afghánistánu se v posledních týdnech radikálně mění, západní země evakuují své občany a omezují činnost ambasád. Stejný krok dnes učinilo například Dánsko.Nutno podotknout, že v posledních dnech zaznívá kritika směrem k vládě kvůli pomalému postupu při pomoci afghánským tlumočníkům, kteří pomáhali českým vojákům na misi v Afghánistánu. Podle premiéra však kabinet postupuje podle svého usnesení z konce července.Jak ČTK konstatuje, pomoc by se měla týkat asi dvaceti afghánských spolupracovníků a jejich rodin. Podle ministerstva již tlumočníci byli vybráni a budou osloveni. Co se pomoci týče, měly by se jim prý nabídnout peníze, avšak resort nevyloučil ani přesun do České republiky. Pomoc se pak má týkat těch lidí, kteří v poslední době spolupracovali s armádou.Podle Babiše se chce Česká republika o afghánské tlumočníky určitě postarat. „Ale já vám nemohu říkat ty detaily, ty operace, to bychom je fakt vystavili velkému nebezpečí,“ sdělil a dodal: „My se zkrátka o ně chceme postarat, pracujeme na tom, máme na to plán. Ale teď se situace zhoršuje, a proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu, protože nikdo asi nepočítal, že Tálibán* bude tak postupovat.“Podle Babiše se ukázalo, že byla chyba odcházet z Afghánistánu. „A samozřejmě my jsme to kritizovali od začátku, že je nesmysl odcházet z Afghánistánu a bohužel se to teď potvrzuje,“ dodal.Situace v AfghánistánuSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování Spojenými státy svých vojáků, kteří se nacházeli v zemi 20 let. Za tuto dobu se nepodařilo dosáhnout stabilního míru v regionu ani normalizovat politickou situaci v zemi. Stahování vojsk bylo zahájeno začátkem května a má být dokončeno koncem srpna.14. srpna bylo oznámeno, že se tálibové zmocnili provincie Lógar. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní odletěl do Mazár-e Šaríf, hlavního města provincie Balch, aby se tam sešel s veliteli domobranců, kteří brání hranice provincie.Tálibům se také podařilo dobýt město Pol-e Alam, administrativní centrum afghánské provincie Lógar, které leží 50 km na jih od hlavního města Kábulu. Kromě toho bylo oznámeno dobytí Kandaháru, druhého největšího města Afghánistánu. Zamir Kabulov, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro Afghánistán a ředitel Druhého asijského odboru Ministerstva zahraničních věcí RF o den později upřesnil, že město bylo dobyto v důsledku útěku armády, kterou připravovaly USA a NATO.Tálibové se zmocnili také města Herátu, třetího největšího města země. Bojovníci vzali pod svou kontrolu také metropole provincií Nímróz, Džúzdžán, Sar-e Pol, Kundúz, Tachár, Samangán, Faráh, Baghlán a Badachšán.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Karel Adam Myslím že větší a původní nesmysl byl příchod koalice do Afghanistanu. 1

Ykcenaj Naj Rozumím tomu,co chtěla ta západní demokracie udělat z afganistánu další Irák, Lybii atd-vykrást a zmizet a po nás potopa- pro vojáky pár medailí ještě chvíli tam pumpovat dolary- pokud možno od svých vazalů- zavést obnovu zničených zemí pokud možno zase od svých vazalu atak dále a tak dále- chvála bohu za Rusko a Čínu 0

