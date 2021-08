https://cz.sputniknews.com/20210814/benesova-o-ceske-justici-a-o-tom-co-bude-delat-po-volbach-myslim-si-ze-si-rada-odpocinu-uplne-15488916.html

Benešová o české justici a o tom, co bude dělat po volbách: Myslím si, že si ráda odpočinu. Úplně

Benešová o české justici a o tom, co bude dělat po volbách: Myslím si, že si ráda odpočinu. Úplně

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová pro Právo promluvila o budoucnosti po říjnových parlamentních volbách. Kromě toho ohodnotila také naši justici a to... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Benešová v rozhovoru prozradila, jak vidí svou budoucnost po volbách. Uvedla, že vše záleží na jejich výsledku. Zmínila však, že jí osobně žádná nabídka nepřistála, tudíž setrvá v pozici, v jaké je – tedy ministryně, ne poslankyně.Na otázku, zda bude pokračovat ve funkci i po volbách, odpověděla, že podle jejího mínění má již „nárok na zasloužený odpočinek“.Ministryně však vůbec nechce předjímat a netroufá si ani říct, co bude. U případné nabídky na to, aby byla opět ministryní, by vše záleželo na mnoha okolnostech. „Třeba budu do toho října tak utahaná a otrávená, protože situace na politické scéně není jednoduchá,“ sdělila.Z jejích odpovědí vyplývá, že se nechce zřejmě vracet ani k advokacii, jelikož při odpovědi na tuto otázku zvolila slova, že si ráda odpočine, a to úplně.Ministryně kromě jiného hodnotila také naši justici a to, jak zvládla období pandemie. „Řekla bych, že docela dobře a hodnotím to kladně. Taky jsem soudy pochválila, protože se snažily to udržet a nemít skluzy. Pandemie nás také zasáhla, ale justice se s tím poprala, docela srovnala a v rámci možného, co mohla udělat, udělala maximum. U složitějších věcí samozřejmě nějaké skluzy jsou, ale u soudů to nebylo tak markantní. A to je dobrá zpráva. Zaslouží si pochvalu, snažily se,“ uvedla.Benešová a ZemanZmiňme, že jméno Marie Benešové bylo v poslední době spojováno s bývalým nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Ten se funkce nejvyššího žalobce ujal dne 1. ledna 2011, kdy na této pozici vystřídal Renatu Veseckou. Státní zástupce řídil Zeman přesně deset a půl roku. Nikdo jiný v pozici nejvyššího žalobce nesloužil tak dlouho. Dne 14. května však oznámil, že se vzdává funkce. Jako hlavní důvod svého odchodu uvedl zejména tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové.Uveďme, že Benešová tento tlak odmítá. Dotyčná ale prohlásila, že se chystá podat na Zemana kárnou žalobu, a to kvůli vrbětické kauze. Stála si za tím, že se Zeman dopustil prohřešku, když veřejně informoval o základních faktech této kauzy. Benešová se následně rozhodla, že podá na Zemana kárnou žalobu týkající se kauzy Czernin.Zeman měl totiž v roce 2014 iniciovat neformální schůzku se soudcem Janem Czerninem, aby zprostředkoval smírné řešení sporu mezi zástupci svého rodu a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem. Tomu restituce czerninského majetku znemožnily nabýt pozemky, na nichž hospodařil.

