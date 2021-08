https://cz.sputniknews.com/20210814/britney-spears-se-po-prohlaseni-otce-o-opatrovnictvi-zvecnila-jak-tanci-v-sexy-prusvitnem-kostymku-15493408.html

Britney Spears se po prohlášení otce o opatrovnictví zvěčnila, jak tančí v sexy průsvitném kostýmku

Britney Spears se po prohlášení otce o opatrovnictví zvěčnila, jak tančí v sexy průsvitném kostýmku

Populární zpěvačka Britney Spears se na svém instagramovém účtu zvěčnila, jak skotačí a radostně tančí. Učinila tak jen zanedlouho poté, co se její otec hodlá... 14.08.2021

Devětatřicetiletá zpěvačka na videu vypadala, že má skvělou náladu. Svým fanouškům Britney předvedla svou postavu v průsvitném overalu, pod který zvolila jen černou podprsenku a tanga. Svůj outfit doplnila černými lodičkami a náhrdelníkem typu choker. Video doplnila svým jednoduchým komentářem v podobě emoji červených rtů.Toto své video zveřejnila jen chvíli poté, co dal Jamie Spears souhlas k tomu, že se vzdá opatrovnictví nad svou dcerou. Oznámil to portál TMZ s odvoláním na dokumenty, které plánují podat advokáti Jamieho Spearse.Informace o tom, že se Spears hodlá vzdát opatrovnictví nad dcerou, potvrdil také advokát zpěvačky Matthew Rosengart.Podle informace TMZ je Spears ochoten spolupracovat se soudem a s advokátem své dcery na „uspořádaném“ předání práv opatrovnictví novému opatrovníkovi.V červnu Britney Spears požádala soud v Los Angeles o zrušení opatrovnictví, které trvá již 13 let. Zpěvačka prohlásila, že ji neustále kontrolovali a nutili pracovat, mj. i vystupovat na jevišti. Podle slov Spears jí také zakázali se znovu provdat a mít děti.Spears kromě toho soud požádala, aby jí dovolil najmout vlastního advokáta. Předtím zastupoval zájmy zpěvačky advokát jejího otce, protože v roce 2008 se soud usnesl, že Spears není dost vyrovnaná na to, aby si najala vlastního právníka.V červenci soud Spears dovolil, aby si zvolila advokáta bez souhlasu svých opatrovníků. Stal se jím Matthew Rosengart, který je v Hollywoodu široce znám. Zastupoval v různé době zájmy herce Seana Penna, režiséra Stevena Spielberga, herečky Julie Louis-Dreyfus a jiných. Rosengart obvinil otce Spears ze zneužívání opatrovnictví a ze zpronevěry majetku herečky.V roce 2007 se psychický stav Britney Spears, která užívala alkohol a drogy, zhoršil po rozvodu s manželem Kevinem Federlinem. V roce 2008 byla zpěvačka uznána za právně nezpůsobilou a bylo jí nařízeno opatrovnictví.Britney SpearsBritney Spears je americká popová zpěvačka, vítězka Grammy a cen MTV Video Music Awards, skladatelka a herečka. Je známá svými hity jako Baby One More Time, Oops! I Did It Again, Toxic, Gimme More či Womanizer.Její úspěchy přitahovaly i reklamní sponzory, nejznámější je její reklama pro Pepsi.

