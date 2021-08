https://cz.sputniknews.com/20210814/chcete-aby-vase-kava-nebyla-tak-horka-pak-do-ni-pridejte-tuto-jednoduchou-ingredienci-15481218.html

Chcete, aby vaše káva nebyla tak hořká? Pak do ní přidejte tuto jednoduchou ingredienci!

Příprava kávy je v některých koutech světa doslova rituálem. Ve vybraných zemích je navíc zvykem tento nápoj připravovat pomocí brakické vody nebo do vody... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve vědecké studii, která byla publikována v časopise Chemical Senses, byly zkoumány chuťové interakce mezi různými solemi, včetně chloridu sodného (kuchyňské soli) a hořkých sloučenin, mezi nimiž byl kofein. V souvislosti s tímto pokusem vědci poznamenávají, že ve většině případů byla hořkost chuti potlačena solí.Jaké množství soli je adekvátní?Pokud se rozhodnete, že sůl do kávy přidáte, pak mějte na paměti, že méně je někdy více. Ke snížení hořkosti v kávě totiž bude zapotřebí jen velmi málo soli. Před vařením můžete do mleté ​​kávy přidat špetku. Dalším doporučením je 1/4 čajové lžičky na 6 polévkových lžic mleté ​​kávy.V případě, že si na sůl vzpomenete až poté, co kávu uvaříte, nezoufejte, i na to známe řešení. Chuť již uvařeného nápoje můžete zkusit napravit přidáním několika zrnek soli do šálku.Jak na kávu prospěšnou pro srdce a trávení?Nedávno jsme informovali o tom, že bychom při přípravě kávy rozhodně neměli zapomínat na jednu surovinu, která každý takový nápoj povznese na úplně jinou úroveň. Jedním ze způsobů, jak po ránu načerpat energii a doplnit dodatečné kalorie, je přidat do kávy přepuštěné máslo ghí.Tento recept se objevil v Tibetu již kolem 7. století. Mezi místními obyvateli je stále oblíbený, a to zejména díky schopnosti nápoje dodávat energii a příznivě ovlivňovat lidské orgány a systémy. Ghí se přitom získává vařením čerstvého mléka. Vařením na mírném ohni se z něj odstraní všechny nečistoty. Ghí se tradičně vyrábí z kravského mléka, ale najdete také ghí z ovčího mléka.Prospěšnost kávy s ghí podporují také vědecké studie. Tento nápoj má totiž pro lidské tělo hned několik výhod. Jednou z nich je to, že je tato kombinace vhodná pro osoby citlivé na mléčné výrobky. Navíc káva s ghí zlepšuje zdraví střev a snižuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Zapomenout bychom neměli ale ani na to, že ghí je bohaté na vitamíny a minerály, což je velké plus.

