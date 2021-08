https://cz.sputniknews.com/20210814/ctvrtina-zen-ve-vedeni-aneb-ambice-ktere-berou-dech-skoda-prisla-s-revolucni-strategii-15486292.html

Čtvrtina žen ve vedení aneb ambice, které berou dech: Škoda přišla s revoluční strategií

Čtvrtina žen ve vedení aneb ambice, které berou dech: Škoda přišla s revoluční strategií

Automobilka Škoda plánuje, že do roku 2030 budou v Evropě tvořit 50 až 70 procent jejího prodeje elektromobily, zatímco loni tento ukazatel nedosahoval ani... 14.08.2021

Informuje o tom portál E 15 s tím, že se jedná o novou firemní strategii Next Level - Škoda Strategy 2030, kterou letos představil předseda představenstva a šéf Škody Auto Thomas Schäfer.Firma chystá nejméně tři další čistě elektrické modely, které budou cenou i velikostí pod modelem Enyaq.Co se týče emisí vyráběných aut, ty by měly v porovnání s loňským rokem za deset let klesnout o polovinu.V porovnání s evropskými konkurenty značka chce mít nejnižší náklady a rentabilitu tržeb nejméně osm procent.Navíc se plánuje, že se automobilka stane jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě a vedoucí evropskou značkou v Indii, Rusku a severní Africe, což by jí mohlo zaručit globální prodejní potenciál kolem 1,5 milionu aut.Dosáhnout zmíněné cíle pomůže zpevnění pozic v segmentu cenově dostupných vozů. Zde jde o model Fabia se základní cenou pod hranicí 14 tisíc eur (kolem 355 tisíc korun). Svou roli by měly sehrát i menší elektromobily.Schäfer zdůraznil, že Českou republiku hodlá automobilka proměnit v centrum rozvoje elektromobility, zajistit tak stávající pracovní místa a vytvořit nová. Podle jeho slov ve všech třech českých výrobních závodech se budou do roku 2030 vyrábět elektrické vozy nebo komponenty pro elektromobily.S výstavbou nového závodu Škody Auto není zatím jasno. Koncern Volkswagen ho chtěl původně realizovat v Turecku, nakonec ale začal zvažovat výstavbu v jiné zemi. Půjde o takzvaný multibrandový závod, kde se bude vyrábět mix koncernových vozů.Škodovky se částečně budou vyrábět také na Slovensku, kde v současně době se montuje elektrické Citigoe a část produkce modelu Karoq. V příštích letech se začne v bratislavské továrně vyrábět též model Superb.Automobilka sází na koncept virtuálního showroomu a nevylučuje, že již v roce 2025 každý pátý vůz bude prodán on-line.Pozoruhodné změny se dotknou i oblasti personalistiky: do deseti let má každou čtvrtou pozici v managementu zastávat žena.Kromě toho v plánech společnosti nechybí ani podpora vzdělávání zaměstnanců: v letech 2022 až 2030 bude do této oblasti investovat téměř 500 milionů eur.

