Dietoložka promluvila o správné výživě pro seniory

Starší lidé by měli do svého jídelníčku zařadit více rostlinných potravin a to z toho důvodu, že změny související s věkem ovlivňují také gastrointestinální... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

zdraví

výživa

dietologové

Uvedla to ruská odbornice na výživu Anna Belousovová pro server Zvezda.„Je naprosto nezbytné diverzifikovat vaši stravu. Aby bylo vše v rovnováze: tuky, bílkoviny a sacharidy. Také potřebujete hodně rostlinné vlákniny. Je to velmi důležité. Když je člověk v určitém věku, je vystaven zvýšenému riziku aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob a rostlinná vláknina nás před tím chrání,“ zdůraznila Belousovová.Odbornice upozornila, že není dobré se přejídat, a rovněž nedoporučuje večeři složenou z tučných nebo moučných jídel. Domnívá se, že večeře pro starší lidi by měla být lehká. Nejlépe se hodí ryba připravovaná na páře a dušená zelenina.„Lidem nad 60 let je lépe držet téměř vegetariánskou dietu. To znamená, že jíme vejce, ryby, fermentované mléko a rostlinnou stravu. Jedná se o pět až šest jídel denně, která nezatěžují trávicí trakt, nepřeplňují žaludek. Můžete jíst v malých porcích, ale po celý den pestře,“ uzavřela odbornice na výživu.V červnu Pavel Isanbajev, výživový specialista na Klinice Bormental v ruském Čeljabinsku, řekl Sputniku, že přezrálé a také nezralé banány byste neměli kombinovat s jistými produkty.„Banány jsou hypoalergenní produkt, který mohou konzumovat i velmi malé děti. Nezralé banány by však neměli jíst ti, kteří špatně tráví vlákninu, mají problémy se střevy, slinivkou břišní, žlučníkem. V tomto případě budou nezralé banány vést k nadýmání. Neměli byste je kombinovat ani s jinými zdroji vlákniny. Pokud například děláte ovocný salát, nepřidávejte jablka a zejména zeleninu k nezralým banánům, protože zvýší účinek nadýmání,“ uvedl Isanbajev.Pokud žádnou z daných nemocí netrpíte, pak se nezralých banánů nemusíte bát. Zejména obsahují rezistentní škrob, který normalizuje gastrointestinální trakt.

zdraví, výživa, dietologové