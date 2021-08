https://cz.sputniknews.com/20210814/dirigent-chvilkaru-bude-ridit-kampan-piratu-a-starostu-15484912.html

Dirigent chvilkařů bude řídit kampaň Pirátů a Starostů

Dirigent chvilkařů bude řídit kampaň Pirátů a Starostů

Mysleli si, že sahají po volebním vítězství. Místo toho padají a válcuje je konkurence. Řeč je samozřejmě o Pirátech a Starostech. Tato koalice teď mění... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T09:10+0200

2021-08-14T09:10+0200

2021-08-14T09:10+0200

názory

politika

volby

stan

spolu - občanská demokracie

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1151/10/11511006_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_427d8096ba5fda5327aa0f00a3cbf381.jpg

Piráti a s nimi taky jejich koaliční partneři, Starostové, musí koukat jak vyjevení. Celé jaro jim volební průzkumy přisuzovaly vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny. A teď? Prohrávají v průzkumech nejen hnutí ANO Andreje Babiše, ale i koalici Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. A s tím na kapitánském můstku pirátské bárky nikdo nepočítal.Piráti a jejich koaliční partner proto mění strategii. Alespoň o tom píší média hlavního proudu. Nová strategie má podle zjištění Seznam Zpráv klást důraz na to, že koalici tvoří dvě svéprávné strany. Má tak zvýraznit méně konfliktní Starosty. Jinými slovy Piráti se chtějí vyhnout oprávněné kritice a jako štít použijí doposud vezoucí se Starosty.To ale není to nejdůležitější. Důležitější je, kdo s touto strategií přišel. Zadrhnutou kampaň liberální koalice má pomoct opravit matador českého politického marketingu Martin Charvát. Jde o odborníka na politickou reklamu a kampaně. V minulosti pracoval pro většinu zavedených českých politických stran - od ODS, přes TOP 09 až po ČSSD. Naposledy se Charvát pokoušel nastartovat politický projekt aktivisty Mikuláše Mináře, bývalého lídra hnutí Milion chvilek pro demokracii. Tam ale neuspěl.Jinými slovy teď Piráty se Starosty v závěsu bude řídit muž, který si vodil Mikuláše Mináře a chtěl svrhnout Andreje Babiše. A to je zajímavá věc.Jednak proto, že to odhaluje jisté zoufalství Pirátů a spol. Piráti vždy sázeli na svůj autentický neotřelý přístup. Chtěli všem politickým konkurentům a především voličům dokázat, že jsou jinou stranou. Takovou, která chce v Česku dělat politiku po svém.Nyní se ukazuje, že Piráti pro vidinu vítězství udělají vše. Jsou tak zoufalí, že se spřáhnou s dirigentem chvilkařů, který ani nebyl schopný protlačit Mináře z náměstí do velké politiky. Pro voliče Pirátů to musí být hrozné zjištění. Upřímnou soustrast.O nové politické strategii Pirátů a Starostů Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Poté, co některé agentury přisoudily tomuto spojenectví těžko uvěřitelné preference nad 30 procenty voličské podpory, stala se tato koalice hlavním terčem pro její politické soupeře, zejména pro hnutí ANO a pro Andreje Babiše osobně. A ti proti pirátsko-starostovské alianci zahájili tvrdou protiofenzívu a upozorňující veřejnost na některé problematické programové body tohoto subjektu, samozřejmě emocionálně zabarvenou a tvrdě negativní. Souručenství Piráti-STAN začalo být vykreslováno jako subjekt, který nehájí české národní zájmy, ale zájmy cizích mocností popř. Evropské unie, či jako subjekt podporující ilegální muslimskou imigraci a usilující o zničení tradičních společenských hodnot resp. jako subjekt, který dramatickým zvýšením daní přivede významný počet občanů do chudoby.Nutno doplnit, že mnohé výroky a činy představitelů Pirátů a hnutí STAN dávají této charakteristice poměrně zapravdu. Alianci nepomáhá ani dost rezervovaný až odmítavý postoj části představitelů koalice Spolu (zejména ODS) vůči ní, který oslabuje víru voličů v možnost úspěchu těchto volebních subjektů v tom smyslu, že budou mít po volbách do Sněmovny reálnou sílu a odhodlání sestavit funkční vládu s většinovou podporou v dolní komoře našeho Parlamentu. A v neposlední řadě stojí za tímto poklesem popularity mimořádně slabá, nezajímavá, nenápaditá a neviditelná kampaň Pirátů a Starostů a jejich chování ve Sněmovně, kde např. Piráti několik týdnů blokují hlasování o návrhu zákona SPD, který by výrazně omezil zneužívání sociálních dávek, což na standardní pracující voliče napříč politickým spektrem nemůže působit pozitivně, ale zcela naopak," říká expert.Koalice si najala manažera, který udělal Mikuláše Mináře a jeho neúspěšné politické chvilky. Jak si to vysvětlujete? Piráti a STAN chtějí „revoluci“?„To asi přímo ne, ale jako tonoucí se chytají každého pověstného stébla a zřejmě věří v možnost reinkarnace prvotního vzepětí „chvilkařů“ z doby velkých demonstrací někdy zhruba před dvěma lety. Jenže historie se neopakuje a toto je naprosto odlišná situace. A také to ukazuje na skutečnost, že předáci koalice velmi neodůvodněně spoléhají pouze na marketingovou a reklamní složku kampaně a zcela rezignují na její politický obsah, přesvědčivost a vlastní každodenní trpělivou práci,“ míní pan Doležal.Může ještě něco Piráty a STAN zachránit? Nebo se lidem přejedli?„Dovolím si predikovat, že šanci na volební vítězství již nemají a že se pohybují spíše po sestupně části trajektorie volebních preferencí. Opozičně či „antibabišovsky“ naladění voliči od této formace přešli a přecházejí k lehce konzervativnější a politicky standardnější koalici Spolu a Pirátům a STANu, tak v podstatě zůstávají jako jistí již jen jejich voliči z roku 2017, což je nějakých 16 % z jejich celkového počtu plus určitý menší počet „přelétavých“ a nerozhodnutých voličů jako tzv. bonus. Pro vítězství anebo výrazný úspěch subjektu, který je do velké míry ultraliberální, progresivistický a radikální, není v České republice roku 2021 – a u vědomí toho, co se děje v zahraničí – společenská a politická situace," říká politolog Tomáš Doležal.

https://cz.sputniknews.com/20210805/volby-jako-sportka-ano-vsem-jde-o-penize-15396789.html

Sputnik Sputnik Doufam ze se i tem zaslepencum rozlepi oci a prohlednou. Rodice promluvi do duse postpubertalni zaslepene mladezi a ta piratska kocabka s hesly lhat loupit a vrazdit pujde konecne ke dnu. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

politika, volby, stan, spolu - občanská demokracie, piráti