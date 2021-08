https://cz.sputniknews.com/20210814/evakuace-s-okamzitou-platnosti-cesko-stahuje-diplomaty-v-afghanistanu-15489331.html

Evakuace s okamžitou platností. Česko stahuje diplomaty v Afghánistánu

Evakuace s okamžitou platností. Česko stahuje diplomaty v Afghánistánu

Česko neprodleně evakuuje diplomaty z afghánského Kábulu. Diplomaté budou zatím na letišti. S takovým rozhodnutím přišlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Média píší o tom, že krizový štáb ministerstva zahraničí se zabýval tím, jak ochránit zaměstnance českého velvyslanectví v afghánském Kábulu a spolupracovníků České republiky.Bezpečnostní rada státu by se měla konat v sobotu večer.Dnešní rozhodnutí českého ministerstva zahraničí není ve světě žádnou výjimkou: situace v Afghánistánu se v posledních týdnech radikálně mění, západní země evakuují své občany a omezují činnost ambasád. Stejný krok dnes učinilo například Dánsko.Média upozorňují na to, že po stažení koaličních vojsk povstalecké hnutí Tálibán* dobylo řadu správních center a ovládá asi polovinu provinčních metropolí. Není vyloučeno, že v nejbližší době bude ohrožen i Kábul. Vzhledem k aktuální situaci a přísným bezpečnostním opatřením český resort diplomacie nemůže sdělovat podrobnosti o dalším působení českého velvyslanectví v Kábulu.Krizový štáb se bude zabývat záležitostmi, které se týkají bezpečnosti zaměstnanců a spolupracovníků ambasády.Dříve ministerstvo obrany už také vybralo afghánské tlumočníky, kterým poskytne pomoc. Jedná se o finanční pomoc nebo dokonce i přemístění do České republiky.Tiskové oddělení resortu uvedlo, že vybraní Afghánci, kteří českým vojákům pomáhali, budou osloveni v nejbližší době.*Teroristická organizace zakázaná v RF

❌➗➖➕ Kabul je už obklíčený a všechny silnice kolem jsou pod kontrolou Talibánů. Očekává se že prezident odstoupí z funce a buď ho zabijou, nebo zdrhne? V Kábulu je panika a kolem 70 000 lidí by chtěli být dopraveni na západ. V zemi prakticky neexistuje a neexistoval vojenský odpor a "armáda" je na straně Talibánů, což je pro USraelce ten největší a nejsměšnější historický trapas na světě a jasná vizitka co si občané o té kapitalistické demokracii myslí.. Ona ta situace je už i stejná všude v USraelské říši, kdy spousty lidé mají toho režimu plné zuby... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 28

vladimir007 Ještě nám tu chybí vyjádření Zemana t.č. prezidenta ČR a možná také náčelníka gen. štábu Bečváře. Zeman byl velký podporovatel naší účasti v Afgánistánu , což byla jeho tragická chyba. Bečvář zase tuším před rokem (a něco), když v Afgánistánu padli do pasti naši vojáci (a 2 padli), tak vykřikoval, něco o tom, co si to dovolují, a že se partizánům pomstí. Bylo to u Bečváře už následkem jeho převýchovy v usa a nato školách ? Oba - jak Zeman, tak Bečvář ztratili cit pro právo a realitu. 2

