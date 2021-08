https://cz.sputniknews.com/20210814/forejt-se-zucastnil-beneficni-akce-buresova-s-nim-ale-nebyla-a-kuchar-tak-vyrazil-s-nekym-jinym-15487890.html

Forejt se zúčastnil benefiční akce. Burešová s ním ale nebyla a kuchař tak vyrazil s někým jiným

V Luhačovicích se konala benefiční akce s názvem Korunka pomáhá, mimo jiné se konala ve prospěch lidí zasažených tornádem na jižní Moravě. Akce se zúčastnil i... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše Super.cz, na akci vyrazil kuchař ve společnosti svých dvou sester Gabriely a Barbory, a své dcerky Stelly. Podle svých vlastních slov si udělali všichni malý rodinný výlet.Nutno podotknout, že co se týče soukromí, ani Eva a ani Přemek se k němu příliš nevyjadřují. Také o jejich vztahu dlouho mlžili a informaci potvrdili až po dlouhých měsících. „Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami.“ Možná si tak jen chtěla štěstí chvíli nechat pro sebe…Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.Nyní jim tak nic nebrání v tom, aby svou lásku dávali na odiv. Čas od času zveřejní i nějaké společné fotky na sociálních sítích, naposledy například zamilované snímky u příležitosti narozenin Evy Burešové.Přemek ForejtPřemek Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Přemek vystudoval na odborném učilišti obor kuchař, ačkoliv ho zpočátku vaření vůbec nebavilo. Po nějaké době se rozhodl odjet do zahraničí, kde se bude učit od těch nejlepších kuchařů. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Po návratu do Česka se stal v roce 2015 šéfkuchařem olomoucké restaurace Entrée. Má dceru Stellu, jeho nynější partnerka je herečka a zpěvačka Eva Burešová.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

