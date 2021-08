https://cz.sputniknews.com/20210814/hadi-zena-sexy-krainova-ukazala-provokativni-outfit-bez-podprsenky-15487527.html

„Hadí žena.“ Sexy Krainová ukázala provokativní outfit bez podprsenky

„Hadí žena.“ Sexy Krainová ukázala provokativní outfit bez podprsenky

Modelka Simona Krainová je známá tím, že miluje sport a každý den si dopřává svůj pravidelný běh. Jinak tomu nebylo ani včera, kdy se pochlubila, že uběhla... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T16:36+0200

2021-08-14T16:36+0200

2021-08-14T16:36+0200

celebrity

česká republika

sport

celebrita

modelka

běh

simona krainová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/13295898_0:136:1210:817_1920x0_80_0_0_6f524c8dd6d980c0ff06407efe77d161.jpg

Na nových několika fotkách, které Simona zveřejnila na sociální síti, je zvěčněná v kompletu v khaki barvě, který sestává z legín a upnutého topu. Na tom by nebylo nic zvláštního, avšak top je dírkovaný, čímž pochopitelně pěkně provokovala nejednoho svého fanouška. Z fotky je zřejmé, že si pod tričko nevzala podprsenku, avšak celý outfit nepůsobí nijak vulgárně, jelikož zakrývá všechno podstatné, co má. K fotce modelka napsala, že uběhla 10,6 kilometru.A jaké si vysloužila reakce? V komentářích se objevovaly poznámky o tom, kolik který uživatel uběhl. „Já tuhle vzdálenost šla dnes pěšky, ale trvalo to 3 hodiny a s dvojčaty v kočáře. To by se mohly spálené kalorie zdvojnásobit, co?“ napsala legračně jedna její sledující.„Kočka. Tak kdo začne první rýpat, že je ten outfit moc,“ zaznělo v další reakci.Mnoho uživatelů poukazovalo na to, jak modelka vypadá. „Simono, dokonalost ve všech směrech!“ nešetřil chválou její sledující. „Naše nejhezčí baba,“ souhlasila jiná uživatelka. „Hadí žena,“ zaznělo také.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

https://cz.sputniknews.com/20210807/chtel-bych-byt-tvoji-podprsenkou-krainova-opet-provokuje-a-odhalila-vysportovanou-postavu-15418265.html

Červenáček Je to důstojné Sputniku ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, sport, celebrita, modelka, běh, simona krainová