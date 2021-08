https://cz.sputniknews.com/20210814/lidr-smeru-sd-fico-se-vymezil-proti-nenavistnemu-portalu-aktualitysk-a-obvinil-jej-ze-lzi-15491738.html

Lídr Směru-SD Fico se vymezil proti „nenávistnému“ portálu Aktuality.sk a obvinil jej ze lži

Lídr Směru-SD Fico se vymezil proti „nenávistnému“ portálu Aktuality.sk a obvinil jej ze lži

Slovenský opoziční poslanec a lídr strany Směr-SD Robert Fico se ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti věnoval článku, který zveřejnil sloveský portál... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T19:22+0200

2021-08-14T19:22+0200

2021-08-14T19:22+0200

slovensko

slovensko

robert fico

poslanec

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/695/75/6957586_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_5c79079c1e84c99dae0523698859193a.jpg

Fico zveřejnil na Facebooku nový post, který se týká slovenského webu Aktuality.sk. Poslanec v něm portál vyzývá, aby nelhal. Na začátku uvedl, že označil web za „hochštaplerský a nenávistný“. Takový je podle jeho mínění jejich obsah a lidé to prý přijali. Aktuality si ale podle něj nedají poradit.Následně totiž Fico zmiňuje článek s názvem: „Češi vidí Fica jako hlavního odpůrce očkování“, který vyšel na webu Aktuality.sk. Fico vysvětluje, že web cituje článek, který zase vyšel na webu iRozhlas.cz.Následně Fico vypsal šest bodů, které se týkají jeho pohledu na očkování. Uvedl, že je zásadně pro dobrovolnost očkování. Nikoho nelze podle něj nutit k očkování, je to prý v rozporu se slovenským i mezinárodním právem.Podle jeho mínění je za očkováním obrovský byznys farmaceutických firem a také příjmy pro média, která dělají lživou očkovací kampaň. Uvedl, že chce objektivní údaje o tom, jaká jsou rizika a výhody očkování. „Neúčinnost očkování je záměrně zamlčována, u nás zcela. Naše média ani nezveřejní neefektivitu, která je v zahraničí hotovou a nezpochybnitelnou věcí,“ dodal.Uvádí, že farmaceutické společnosti zvýšily ceny bez kritiky médií. Závěrem se dotazuje, zda potřebuje vysokoškolské vzdělání, aby pochopil, proč se již prosazuje třetí dávka vakcíny a uvažuje se o trvalém očkování.Konec očkování SputnikemMinulý týden jsme psali o tom, že očkování vakcínou Sputnik V na Slovensku skončí 31. srpna. To bude poslední termín, kdy bude možné aplikovat druhou dávku, protože pak termín použitelnosti vakcíny vyprší.Na tento termín upozornilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Současně resort ujistil, že termíny očkování 2. dávkou budou přiděleny v dostatečném časovém předstihu.„Doporučujeme proto lidem neposouvat systémem přidělené termíny na očkování, protože hrozí, že druhou dávku již nebude možné aplikovat,“ dodal resort.

https://cz.sputniknews.com/20210813/fico-je-tajne-naockovany-tvrdi-slovenska-opozice-15477999.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, poslanec, koronavirus