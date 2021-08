https://cz.sputniknews.com/20210814/navrat-ke-kauze-udajneho-zavleceni-na-krym-babisuv-syn-bude-vypovidat-na-policii-15485657.html

Návrat ke kauze údajného zavlečení na Krym? Babišův syn bude vypovídat na policii

Návrat ke kauze údajného zavlečení na Krym? Babišův syn bude vypovídat na policii

Média informují o tom, že premiérův syn Andrej Babiš mladší bude kvůli svému údajnému zavlečení na Krym vypovídat na policii.

Policie se již dříve snažila Babišova syna k případu vyslechnout, ale tehdy k tomu nedošlo, protože mladík žije dlouhodobě ve Švýcarsku.Letos v červenci však Babiš ml. přijel do České republiky, aby pomáhal v obcích zasažených tornádem. Uvádí se, že předvolání policie k výpovědi vítá, na svém Twitteru to glosoval poznámkou „to to trvalo”.Připomínáme, že premiérův syn poslal v lednu 2018 policii e-maily, v nichž psal, že byl unesen kvůli kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo, v níž je obviněn premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová.Následně Babiš mladší v tajně natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, uveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho Petr Protopopov, manžel tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové, nedobrovolně odvezl na Krym.Předseda vlády toto tvrzení popřel a prohlásil, že jeho syn trpí schizofrenií.V letošním roce premiérův syn v rozhovoru pro Seznam Zprávy prohlásil, že vše, co od začátku ke kauze údajného únosu řekl nebo napsal na policii, bylo „upřímné a pravdivé”. Současně ale zdůraznil, že nechce, aby policisté případ nadále prověřovali.Případ byl v únoru odložen vzhledem k tomu, že nešlo o podezření z trestného činu, navíc věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek.Mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala zdůraznil, že se poškozeného nepodařilo vyslechnout. Podle jeho slov orgány činné v trestním řízení k tomu vyčerpaly všechny zákonné možnosti.Nicméně teď se policisté rozhodli Babiše mladšího vyslechnout, když zjistili, že je v ČR.„Žádáme Vás, abyste podal vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu, ve věci Vašeho oznámení ze dne 08.01.2018, které jste zaslal prostřednictvím emailu na Kriminalistický ústav Praha,” napsala policie v předvolání.Poznamenává se, že premiérův potomek je v poslední době velmi aktivní na Twitteru, kde často útočí na svého otce. Příkladem je zveřejnění staré společné fotografie, k níž Babišův syn připojil komentář „Zrada nepřichází od nepřátel, ale od těch, kterým nejvíc důvěřujete”.Kromě toho mladík zajímavým způsobem zareagoval na rozhodnutí soudu, který stanovil, že se předseda vlády nemusí omlouvat bývalému poslanci a exministru financí Miroslavu Kalouskovi za výroky, které o něm pronesl v Poslanecké sněmovně.„Rozhodl jsem se, že se omluvím panu Miroslavu Kalouskovi za neslušné výrazy Andreje Babiše, že je ‚ožrala a zloděj zlodějská‘, který ‚zabil lidi cez padáky‘,” napsal Babiš mladší, který se se zakladatelem TOP 09 a bývalým ministrem financí sešel později i osobně.Připomínáme, že Babiš mladší byl spolu s dalšími členy premiérovy rodiny obviněn v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jejich stíhání bylo pravomocně zastaveno, proto nyní čelí obvinění pouze premiér a jeho bývalá poradkyně.Předseda vlády dlouhodobě popírá, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Před několika dny premiér podal návrh na zastavení svého trestního stíhání. Totéž již dříve udělala i Mayerová.

Vítězslav Bilko Myslím, že by už mohli to poněkud dementované, přerostlé dítě nechat na pokoji. 0

