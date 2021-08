Neměl daleko k sebevraždě. Frontman Michal Malátný z Chinaski šokoval

https://cz.sputniknews.com/20210814/nemel-daleko-k-sebevrazde-frontman-michal-malatny-z-chinaski-sokoval-15487053.html

Blesk píše o tom, že nový dokument Všichni ví kulový, věnovaný skupině Chinaski, který vstupuje do kin, mapuje tři desítky let fungování renomované hudební...

Jedná se například o tragickou smrt při autonehodě bubeníka Pavla „Hrocha“ Grohmana, ale také o hádky, dramatické obměny jejích členů a v neposlední řadě i alkoholovou závislost a depresi frontmana Chinaski Michala Malátného.Publikace uvádí, že Malátný se přiznal, že jeden čas uvažoval o tom, že dobrovolně ukončí vlastní život. V pořadu Showtime zpěvák popsal, jak ho bezvýchodná situace před lety dohnala až k myšlenkám na sebevraždu.„Byl jsem tak dole, že jsem přemejšlel o tom, jak to vlastně ukončit. Jenom jsem nenašel ten správnej způsob. Hledal jsem nějakej způsob, kterej by potom neublížil těm lidem, který tady po mně zůstanou,“ uvedl.Malátný vysvětlil, že ho z děsivého psychologického stavu dostaly potomci.Malátný vyjmenoval to, co tvoří smysl jeho života a nedovolí sejít z cesty.„Mám kapelu, jakou jsem si vysnil, mám milující šťastnou rodinu, mám dvě malý děti, takže opravdu mě černý myšlenky přešly, protože jsem přišel na to, že kvůli nim tady musím bejt a mám bejt, takže si myslím, že už to tak černý snad nikdy nebude,“ zdůraznil frontman Chinaski.V současné době zpěvák věří, že je z psychických problémů venku snad do konce života. Přitom ještě před rokem v rozhovoru pro časopis Reflex přiznal, že už od dětství trpí úzkostnými stavy a depresemi, proti nimž bojuje pravidelným užíváním antidepresiv.Michal MalátnýHudebník a herec Michal Malátný, vlastním jménem Michal Novotný, je rodákem z Jičína.Vystudoval jičínské Lepařovo gymnázium, následně absolvoval činoherní herectví na DAMU. V roce 1994 nastoupil do angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích.Ve skupině Chinaski hraje na kytaru, zpívá a skládá texty. Hostuje také v divadlech Semafor a La Fabrika.V roce 2014 nazpíval s Karlem Gottem píseň Pondělí.Je ženatý s Petrou Novotnou Stránskou, s níž má dcery Kateřinu a Frídu.

