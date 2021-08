https://cz.sputniknews.com/20210814/nova-pravidla-v-restauracich-posilovnach-a-v-kostelech-na-slovensku-zaskocila-i-tamni-epidemiology-15485124.html

Nová pravidla v restauracích, posilovnách a v kostelech na Slovensku zaskočila i tamní epidemiology

Nová pravidla v restauracích, posilovnách a v kostelech na Slovensku zaskočila i tamní epidemiology

Slovenský portál Nový čas připomíná, že úřad veřejného zdravotnictví vydal ve čtvrtek dvě nové vyhlášky, kterými konkretizoval nová epidemiologická opatření... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T09:38+0200

2021-08-14T09:38+0200

2021-08-14T09:38+0200

slovensko

slovensko

pravidla

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/15186529_0:785:1333:1535_1920x0_80_0_0_42728258549b233956045de485cd8e18.jpg

Podotýká se, že resort však zároveň překvapil několika novinkami.Co si o opatřeních myslí odborníci a jak se na ně dívají majitelé provozoven? Nejpřekvapivějším rozhodnutím úřadu pod vedením hlavního hygienika Jana Mikase je to, že nový režim v provozovnách se bude týkat jejich zákazníků či osob, které je využívají, ale už ne samotných jejich zaměstnanců.Může tak často docházet k paradoxní situaci, že v podniku, který se rozhodl, že bude jen pro očkované, bude vyžadovat plnou proočkovanost od zákazníků, ale obsluhovat je může neočkovaný personál. Pro některé majitele podniků to může být úleva, protože nebudou muset selektovat mezi svými zaměstnanci, zda je nutit dát se očkovat nebo se pravidelně nechávat testovat.Pro celkovou epidemiologickou situaci to však nemusí být dobré znamení. Zaskočeni tím jsou i někteří epidemiologové z komisí.Překvapení neskrývali ani další odborníci, vyžádali si však čas na podrobnější prostudování obou vyhlášek.Minuký týden jsme psali o tom, že očkování vakcínou Sputnik V na Slovensku skončí 31. srpna. To bude poslední termín, kdy bude možné aplikovat druhou dávku, protože pak termín použitelnosti vakcíny vyprší.Na tento termín upozornilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Současně resort ujistil, že termíny očkování 2. dávkou budou přiděleny v dostatečném časovém předstihu.„Doporučujeme proto lidem neposouvat systémem přidělené termíny na očkování, protože hrozí, že druhou dávku již nebude možné aplikovat,“ dodal resort.

https://cz.sputniknews.com/20210810/nedelejte-takovou-chybu-jako-ja-mlady-slovak-na-kysliku-lituje-ze-nesel-na-ockovani-video-15447045.html

wwwbuerger.. Rád poslouchám slovenšinu, jejich nářečí - ta si ukládám na flešky. Nejraději jezdím na Liptovskou Maru, protože se tam mohu potápět do hloubky, chytat ryby, hledat houby. TA jejich protokoronavirová opatření mě jsou velmi sympatická. Doporučuji povinnost mít všude náhradní roušku a před použitím povinnost dezinfikovat pánské pryžové ochrany. 0

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, pravidla, vakcína