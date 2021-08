https://cz.sputniknews.com/20210814/po-diplomatech-evakuuje-cesko-z-afghanistanu-i-mistni-sily-ktere-pracovaly-na-velvyslanectvi-15493726.html

Po diplomatech evakuuje Česko z Afghánistánu i místní síly, které pracovaly na velvyslanectví



Ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes po jednání krizového štábu MZV uvedl, že Česká republika bude evakuovat české diplomaty z kábulské ambasády na letiště... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Informace o této evakuaci jsou k dispozici v tiskové zprávě vlády, která byla zveřejněna poté, co jednalo předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Česko kromě toho přemístí i tlumočníky, kteří pomáhali české armádě a kteří o to požádali.Evakuační lety budou probíhat v několika nejbližších dnech. „Vzhledem k vyostřené bezpečnostní situaci v Afghánistánu a obrovské hrozbě pro naše spolupracovníky není možné komentovat do ukončení operace další detaily,“ dodává se.S eskalující situací v Afghánistánu byli evakuováni čeští diplomaté z kábulské ambasády na tamní mezinárodní letiště. Toto rozhodnutí českého ministerstva zahraničí není ve světě žádnou výjimkou: situace v Afghánistánu se v posledních týdnech radikálně mění, západní země evakuují své občany a omezují činnost ambasád. Stejný krok učinilo například Dánsko.Situace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Tálibán postupuje14. srpna bylo oznámeno, že se tálibové zmocnili provincie Lógar. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní odletěl do Mazáre Šaríf, hlavního města provincie Balch, aby se tam sešel s veliteli domobranců, kteří brání hranice provincie.Tálibům se také podařilo dobýt město Pol-e Alam, administrativní centrum afghánské provincie Lógar, které leží 50 km na jih od hlavního města Kábulu. Kromě toho bylo oznámeno dobytí Kandaháru, druhého největšího města Afghánistánu. Zamir Kabulov, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro Afghánistán a ředitel Druhého asijského odboru Ministerstva zahraničních věcí RF o den později upřesnil, že město bylo dobyto v důsledku útěku armády, kterou připravovaly USA a NATO.Tálibové se zmocnili také města Herátu, třetího největšího města země. Bojovníci vzali pod svou kontrolu také metropole provincií Nímróz, Džúzdžán, Sar-e Pol, Kundúz, Tachár, Samangán, Faráh, Baghlán a Badachšán. Ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán dobyli i město Mazáre Šaríf na severu Afghánistánu.Pod vládní kontrolou tak zůstává pouze Kábul a Džalálábád, centrum východoafghánské provincie Nangarhár u hranic s Pákistánem.*Teroristické organizace zakázané v Rusku

Karel Adam Ještě že Taliban dodržuje smlouvu. 0

marfušenka Vypadá to že Taliban je lépe vyzbrojený a motivovaný než vládní vojsko. Motivace je jasná ale kdo ho tak dobře vyzbrojil? A stále zásobuje? 0

