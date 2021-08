https://cz.sputniknews.com/20210814/po-dvoumesicni-znamosti-uz-hovori-o-detech-vojnar-prozradil-jak-se-k-tomu-s-vondrackovou-stavi-15490172.html

Po dvouměsíční známosti už hovoří o dětech: Vojnar prozradil, jak se k tomu s Vondráčkovou staví

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Vondráčková již není sama. Svou novou lásku našla ve zpěvákovi a moderátorovi Petru Vojnarovi. A ačkoliv jsou spolu jen dva... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Vojnar se s Vondráčkovou potkali na akci před čtyřmi měsíci. Jiskra mezi nimi ale přeskočila až později, konkrétně v nahrávacím studiu.Nutno podotknout, že dvojice již stihla seznámit i své děti – Vojnar syna Sebastiana s dětmi Vondráčkové – Matyášem a Adamem. „Včera jsme byli i s dětmi u vody, kluci si naprosto fantasticky hráli. Lucka má starší kluky, takže toho mého přijali jako takového brášku benjamínka, o kterého se starají. Je to moc hezké,“ řekl.A jak se staví k dalším dětem? Vojnar uvedl, že ani on a ani Lucie se tomu nebrání. „Pokud jsme spolu a vydrží nám to, tak ano, asi by to tak mělo dopadnout,“ dodal moderátor.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka.Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením v kapele T-Boyz, která se všakv roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.

