Po večírku na počest Obamových šedesátin byl zaznamenán prudký nárůst onemocnění covidem-19

Na Martha’s Vineyardu byl zaznamenán rekord v počtu onemocnění koronavirovou infekcí: poprvé od dubna byl covid-19 zjištěn u 63 lidí. Místní úřady přitom prohlásily, že nevědí, jestli je to spojeno s oslavami.Bývalý americký prezident chtěl původně pozvat asi 500 hostů, musel však jejich počet snížit kvůli kritice v souvislosti se šířením indického kmene covidu-19 delta. V konečném důsledku přišlo na jeho narozeniny 300 až 400 hostů, mj. i takové hvězdy, jako jsou Jay-Z, Beyoncé, Chrissy Teigen a John Legend.Mluvčí bývalého prezidenta oznámil, že slavnost navštívili také Obamovi příbuzní a blízcí, a vyřídil jeho poděkování za blahopřání.Předtím bylo zveřejněno video z večírku u příležitosti Obamových šedesátin. Bylo oznámeno, že bývalý prezident USA slíbil, že slavnost zruší kvůli růstu počtu onemocnění koronavirem, svůj slib ale nakonec nesplnil.Skandál také vyvolal zprávy, že Obama nepozval na oslavu svých 60. narozenin bývalý královský pár prince Harryho a jeho ženu Meghan Markleovou. Britské média to prezentovaly jako „ponížení“. Portál Express cituje slova Dickieho Arbitera, experta na britskou královskou rodinu. Ten uvedl, že skutečnost, že bývalý královský pár nebyl pozván na narozeninovou oslavu bývalého prezidenta USA Barracka Obamy, „není vůbec žádným překvapením“.„Britská média spekulovala o tom, zdali jsou na seznamu hostů. Já si nemyslím, že by na něm kdy byli,“ prohlásil.Podle jeho slov Harry a Meghan „už nejsou na seznamu nejžádanějších hostů“. Arbiter uvedl, že Obama na svoji narozeninovou oslavu pozval „jen nejvybranější z vybraných“, přitom dodal, že „Harry a Meghan už nejsou v této lize“.

