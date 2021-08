https://cz.sputniknews.com/20210814/sefka-top-09-se-pustila-do-hamacka-kvuli-afghancum-hamacek-to-ale-rekl-jinak-vzkazuji-uzivatele--15490482.html

Šéfka TOP 09 se pustila do Hamáčka kvůli Afgháncům. Hamáček to ale řekl jinak, vzkazují uživatelé

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se ve svém příspěvku na Twitteru ostře obula do ministra vnitra Jana Hamáčka kvůli jeho nedávným vyjádřením ohledně... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

Uživatelé však upozornili na to, že Hamáčkova slova pouze vytrhla z kontextu.Někteří uživatelé jí pod příspěvkem připomněli, že Hamáček řekl něco jiného.Někteří uživatelé vyjádřili svůj nesouhlas s pomocí Afgháncům.„Mně není. Nemají tady co dělat. Náš svět nepřijímají, tak ať si trhnou nohou. Smrt je všude, i u nás. Ať si udělají ve své zemi pořádek. Přestaňte si honit triko a hrát lidem na city. Vy víte úplný prd, co jsou zač. Radši snad budu volit komunisty. Z vás je mi zle,“ napsal další uživatel.Názor HamáčkaNehledě na to, že Tálibán* ovládá dvě třetiny Afghánistánu, Česká republika nehodlá zastavit deportace afghánských občanů, kteří nezískali právo na azyl. V pátek to pro iDNES.cz prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).Česká republika se tak soudě podle prohlášení Hamáčka nepřipojí k několika evropským zemím, které deportace kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Afghánistánu pozastavily.Připomínáme, že ve čtvrtek deportace do Afghánistánu pozastavily Francie a Švýcarsko. O den dříve se k tomuto kroku odhodlaly také Německo a Nizozemsko.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Mir Prosím, nevíte někdo zda pani Markéta Pekarová Adamová požádala vládu SRN o ty dva uprchlíky co zavraždili svou sestru? Byla "špatnou služkou". Pokud je pani Markéta Pekarová Adamová hodlá převychovat, tak již by je měla mít doma. 2

Genadij Prase Pekari by se mělo nechat okamžitě přeočkovat proti strašlivé nemoci kovid-19 velice kvalitními vakcínami. A opakovat. Také celodenní náhubek, nejlépe dvojitý až trojitý. 1

Zprávy

