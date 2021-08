https://cz.sputniknews.com/20210814/slachtova-prisaha-si-vzala-sexy-posilu-atraktivni-brunetka-kerlesova-chce-resit-bytovou-otazku-15492181.html

Šlachtova Přísaha si vzala sexy posilu. Atraktivní brunetka Kerlesová chce řešit bytovou otázku

Šlachtova Přísaha si vzala sexy posilu. Atraktivní brunetka Kerlesová chce řešit bytovou otázku

Hnutí Přísaha, které založil bývalý policista Robert Šlachta, má nyní velmi atraktivní posilu. Tou je politička Ivana Kerlesová, která v minulosti působila v... 14.08.2021

Kráska Ivana Kerlesová byla zpočátku členkou Trikolóry, během krize z hnutí vystoupila, poté kandidovala na hejtmanku jižních Čech, nakonec však zakotvila v hnutí Přísaha Roberta Šlachty.Hnutí Přísaha líčí Ivanu Kerlesovou jako profesní novinářku, která je v současnosti majitelkou komunikační agentury. Kerlesová věří v konzervativní hodnoty a vlastenectví. Půvabná politička prozradila, že jedním z hlavních témat, kterému by se chtěla věnovat, je špatná situace s byty v České republice.Perspektivy ŠlachtyZakladatel hnutí Přísaha Robert Šlachta byl koncem července hostem pořadu na CNN Prima News, kde načrtnul perspektivy účasti na podzimních volbách.Šlachta uvedl, že nejčastěji na jeho hnutí směřují dotazy, s kým by šel do vlády a zda už mezi ostatními stranami vidí potenciální spolupracovníky pro hlasování v dolní komoře.Bývalý policista však chápe, že nejdříve se do Sněmovny musí dostat.Jednoznačně by to nebyl předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček, kdo by seděl s bývalým policistou ve vládě. Podobně se na to dívá i Šlachta.Na druhou stranu Šlachta by mohl podpořit Českou pirátskou stranu, pokud by měla dobrý protikorupční program, který by nebyl v rozporu s cíli a postoji Přísahy.Šlachta nechtěl odhadovat výsledky podzimních voleb, protože jde o první zkušenosti takového druhu.„Když to dopadne špatně, tak se opijeme, protože už nebudeme muset nic řešit. Když to dopadne dobře, tak se opijeme, ale jen málo,“ uvedl.

