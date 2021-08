https://cz.sputniknews.com/20210814/stonjekova-k-prohlaseni-pekarove-adamove-prijimat-proverene-uprchliky-a-masove-reforme-vw-15489913.html

Stonjeková k prohlášení Pekarové Adamové přijímat prověřené uprchlíky a masové reformě VW

Stonjeková k prohlášení Pekarové Adamové přijímat prověřené uprchlíky a masové reformě VW

Hostem Luboše Xavera Novotného na XTV byla publicistka Karolina Stonjeková. V diskuzi se dotkla tématu uprchlíků ve světle nedávných vyjádření předsedkyně TOP... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T21:11+0200

2021-08-14T21:11+0200

2021-08-14T21:11+0200

česko

uprchlíci

volkswagen

maso

piráti

luboš xaver veselý

markéta pekarová adamová

karolína stonjeková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1194/28/11942840_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_e59e8e2a6c7fe8769158e63afa8f1b23.jpg

V úvodu se Stonjeková vyjádřila k nové iniciativě německé automobilky Volkswagen, a sice vyloučit z jejích jídelen maso, čímž prý chtějí chránit planetu. Stojenková se domnívá, že to přivede pouze k tomu, že zaměstnanci prostě přestanou chodit do jídelny, protože jejich manželky jim doma usmaží domácí řízky.„Já bych tam poslal pana (Matěje, pozn. red.) Stropnického s paní Janou Maláčovou (ČSSD). Oni by nadělali pár selfie se šťastnými zaměstnanci, jak sedí u té brokolice,“ řekl moderátor Xaver Veselý. Dodal, že skutečnost, že VW ročně vyrobí kolem sedmi milionů aut ročně, teď chce společnost vykompenzovat brokolicí.Stonjeková se domnívá, že podobné iniciativy by se mohly objevit i v jiných firmách, a budou se snažit „červená čísla kompenzovat pracovníky tmavé pleti“. Dodala, že se podle ní jedná o ideovou převýchovu zaměstnanců a že by ji zajímalo, zda to zaměstnanci spolknou.V diskuzi došlo také na téma předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a uprchlíků. Pekarová Adamová novinářům řekla, že by přijala část uprchlíků, o kterých mluví před volbami Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. Přijala by však pouze prověřené uprchlíky a převážně děti.To vyvolalo u Stonjekové úsměv na tváři.„Ideálně děti narozené mezi lety 1970 a 1980,“ uvedla a doplnila, že nemá tušení, jak by je Pekarová Adamová chtěla prověřovat.Podle publicistky se předsedkyně TOP 09 ohledně tohoto tématu inspirovala u lidovecké političky Michaely Šojdrové, která několikrát vyjadřovala ambici přijmout dětské uprchlíky, ale poté také dodala, že za dětmi přijedou i jejich příbuzní.„To jsou všechno takové prostě jeskyňky,“ řekla Stonjeková. „Nevím teda, jestli si tím úplně pomohla, protože jsem viděla nějaký průzkum, že spousta lidí tady bere migraci jako hodně velké téma před volbami,“ dodala. Podle publicistky by s tím Pekarová Adamová mohla dopadnout jako sedlák u Chlumce.Stonjeková má za to, že když chce šéfka TOP 09 pomáhat uprchlíkům, mohla by jim pomáhat v jejich zemích, sama Stonjeková se však přiznala, že ona jim moc pomáhat nechce.Xaver Veselý ohledně tématu uprchlíků ještě dodal, že další člen koalice SPOLU, řeporyjský starosta Pavel Novotný v minulosti sdělil, že by vzal uprchlíky, a to třeba i k sobě domů.„To je zajímavý, že jsme se o tom ještě nedozvěděli“ reagovala Stonjeková.V rozhovoru neobešli ani téma Pirátů. Stonjeková se domnívá, že se kampaň proti Pirátům nekoná, alespoň ona ji neregistruje.Podle Stonjekové už teď Piráti přiznávají neúspěch ve volbách. Podle ní se již ukazuje, že protestní potenciál, z něhož Piráti těžili v roce 2017, se chýlí ke konci.Zmínila také jméno předsedy STAN Víta Rakušana, který tvrdí, že se na něj hledá nějaká špína. Podle publicistky jde o to, že Rakušan ví, že by na něj mohlo něco vyplout, a proto předem varuje, aby tomu nikdo nevěřil.V závěru uvedla, že mnoho poslanců ODS se těší na vládu s ANO.Pekarová Adamová o uprchlícíchPražská předsedkyně koalice SPOLU v Praze Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky.cz promluvila o nejpalčivějších problémech, kterým Česká republika čelí. Navzdory nárůstu pokusů o překročení hranic EU nepovažuje migraci za důležité politické téma.Když se jí ale novinářka vyptávala, zda by coby členka kabinetu podpořila přijetí uprchlíků z „nárazníkových zemí“, nejdříve se vyhýbala odpovědi, a dokonce ji obvinila z nahrávání premiéru Andreji Babišovi (ANO).Novinářka však od ní stále chtěla slyšet konkrétní odpověď, zda TOP 09 chce přijmout uprchlíky, nebo ne. Nakonec se od Pekarové Adamové doslechla, že ano, ale pokud budou prověření. Podle ní migranti do České republiky nechtějí, a proto se nejedná o důležité předvolební téma. Mezi tato témata zařadila především rychle rostoucí dluh a nedostatečnou přípravu na novou vlnu pandemie koronaviru.

https://cz.sputniknews.com/20210814/zeny-jsou-chytrejsi-nez-muzi-kalousek-rozbehl-diskuzi-moment-uz-mame-rozdil-vzkazuji-uzivatele-15488558.html

https://cz.sputniknews.com/20210811/vy-si-z-ceska-delate-fotbalovou-barcelonu-pekarova-adamova-utoci-na-vladu-pres-messiho-15460839.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uprchlíci, volkswagen, maso, piráti, luboš xaver veselý, markéta pekarová adamová, karolína stonjeková