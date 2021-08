https://cz.sputniknews.com/20210814/ta-vychrtlost-je-des-eliska-buckova-opet-strasi-fanousky-svou-vyhublou-postavou-15478580.html

„Ta vychrtlost je děs!“ Eliška Bučková opět straší fanoušky svou vyhublou postavou

„Ta vychrtlost je děs!“ Eliška Bučková opět straší fanoušky svou vyhublou postavou

Každá modelka dbá na to, aby vypadala co nejlépe a měla dokonalou postavu. Nějaké to kilo navíc je totiž v modelingu nežádoucí. To však neplatí v případě české... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-14T08:44+0200

2021-08-14T08:44+0200

2021-08-14T08:44+0200

celebrity

instagram

problém

postava

fotografie

modelka

porucha

anorexie

eliška bučková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1064/24/10642414_0:26:1080:634_1920x0_80_0_0_0cbd868a8d195840bb87bc1be5d9ede7.jpg

Hon za hubenou postavou se může někdy vymknout kontrole. Své o tom ví i Eliška Bučková, která se v minulosti potýkala s poruchou příjmu potravy. Od chvíle, kdy tento svůj problém přiznala, sice již uplynulo mnoho let, ale její fanoušci se nyní začínají opět strachovat. Za vším přitom stojí nedávné fotografie, o něž se tato sympatická brunetka podělila na sociální síti.Bučková je v současné chvíli na dovolené v malebném Toskánsku, a tak sdílí jednu fotografii za druhou. Nicméně snímky, na kterých je ona sama, mnohé děsí. Důvodem je její přehnaně vyhublá postava.A i když by mnozí mohli psát, jak moc jí to sluší, opak byl pravdou. Lidé se zaměřovali hlavně na její nezdravou postavu.A další komentáře v podobném duchu se objevovaly dál: „Ta ruka? Jdeš točit film z polského ghetta?“O plnějších tvarech tak nemůže být v jejím případě rozhodně řeč. A podle mnohých už to není legrace. „Ufff...“ zoufali si někteří.A ani další fotky nebyly o nic lepší. I na nich se totiž doslova rýsovalo Eliščino vyhublé tělo.Takových komentářů se pak u dalších snímků objevovalo opravdu mnoho. Lidé jí doporučovali, aby se raději pořádně najedla.„Pěkná postava, ale už mi to přijde trošku moc nezdravé. Moc hubená,“ přidávali se jiní.Samozřejmě se ale našli i lidé, kterým Bučková svými příspěvky udělala radost. Psali jí, že je krásná a jak moc jí to sluší. Mnohé dámy dokonce uváděly, že se jim tak vyhublá postava líbí a touží po ní také.Eliška BučkováEliška Bučkov je česká modelka a příležitostná zpěvačka. V roce 2008 vyhrála soutěž Česká Miss. Ve stejném roce reprezentovala Českou republiku na Miss Universe a obsadila 11. místo z 80 soutěžících. V roce 2010 se dostala do TOP 10 ve světové soutěži Top Model of the World.Dnes bývalá vítězka pracuje na pražské muzikálové scéně v Divadle Broadway. Hraje a zpívá v muzikálu Hamlet The rock opera.Pokud jde o její osobní život, Eliška nemá moc štěstí v lásce. Mezi partnery této krásné brunetky patřil například zpěvák Václav Noid Bárta nebo rybář Jakub Vágner, ale ani s jedním z nich jí láska nevydržela. Od roku 2018 nepředstavila oficiálně žádného nového partnera, ale spekuluje se, že má bohatého ženatého milence.Za zmínku stojí i to, že se tato kráska v březnu 2013 přiznala k tomu, že trpí poruchou příjmu potravy.

wwwbuerger.. Mě straší Sputnik spoře oděnými děvenkami, vejci na několik způsobů a kávou. Tuhle jsem rozťukl kachním vejcem vejce slepičí. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, problém, postava, fotografie, modelka, porucha, anorexie, eliška bučková