Tálibové popravili 15 lidí po dobytí předměstí Ghazní

Bojovníci hnutí Tálibán* po dobytí jedné z předměstských čtvrtí města Ghazní popravili 15 obránců města. Oznámila to 14. srpna televizní stanice 1TV na své... 14.08.2021, Sputnik Česká republika

„Tálibán popravil 15 členů Veřejného povstání poté, co se mu vzdali na předměstí Ghazní,“ uvádí se ve zprávě.Přede dvěma dny televizní stanice Al Jazeera oznámila, že se tálibové opevnili v Ghazní 100 km jižně od Kábulu, za hranicemi města však ještě pokračovaly boje s nimi. Podle informace Ministerstva vnitra Afghánistánu byli guvernér provincie Ghazní a jeho asistent zatčeni na základě obvinění z předání města tálibům.14. srpna bylo oznámeno, že se tálibové zmocnili provincie Lógar. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní odletěl do Mazár-e Šaríf, hlavního města provincie Balch, aby se tam sešel s veliteli domobranců, kteří brání hranice provincie.Tálibům se také podařilo dobýt město Pol-e Alam, administrativní centrum afghánské provincie Lógar, které leží 50 km na jih od hlavního města Kábulu. Kromě toho bylo oznámeno dobytí Kandaháru, druhého největšího města Afghánistánu. Zamir Kabulov, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro Afghánistán a ředitel Druhého asijského odboru Ministerstva zahraničních věcí RF o den později upřesnil, že město bylo dobyto v důsledku útěku armády, kterou připravovaly USA a NATO.Tálibové se zmocnili také města Herátu, třetího největšího města země. Bojovníci vzali pod svou kontrolu také metropole provincií Nímróz, Džúzdžán, Sar-e Pol, Kundúz, Tachár, Samangán, Faráh, Baghlán a Badachšán.Tálibové ujistili, že nebezpečí nehrozí nejen zemím sousedícím s Afghánistánem, ale ani členům zahraničních diplomatických misí a mezinárodních organizací, kteří se v zemi nacházejí.Týž den se rozhodla kanadská vláda poslat do Kábulu speciální jednotku k zajištění bezpečnosti zaměstnanců velvyslanectví Kanady v procesu jeho evakuace a až do uzavření. Za stejným účelem poslaly také USA 3 tisíce vojáků a Velká Británie 600 vojáků. Dánská vláda prohlásila, že evakuuje personál svého velvyslanectví v Kábulu. Ministr zahraničí Dánska Jeppe Kofod na tiskové konferenci oznámil brzké uzavření diplomatické mise kvůli zhoršení situace v Afghánistánu. Norsko se rozhodlo dočasně zavřít velvyslanectví v Kábulu a odvolat veškerý personál. Na ruském velvyslanectví prohlásili, že se evakuace zatím neplánuje.Situace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování Spojenými státy svých vojáků, kteří se nacházeli v zemi 20 let. Za tuto dobu se nepodařilo dosáhnout stabilního míru v regionu ani normalizovat politickou situaci v zemi. Stahování vojsk bylo zahájeno začátkem května a má být dokončeno koncem srpna.*Teroristická organizace zakázaná v RF

