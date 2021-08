https://cz.sputniknews.com/20210814/to-by-vas-rozhodne-nenapadlo-blogerka-promluvila-o-tajne-prisade-na-nejlepsi-michana-vejce-na-svete-15481593.html

To by vás rozhodně nenapadlo! Blogerka promluvila o tajné přísadě na nejlepší míchaná vejce na světě

Autorka blogu s recepty sama sebe označuje za odbornici na míchaná vejce. Už vyzkoušela všechny možné ingredience, aby dodala jídlu tu nejlepší strukturu a chuť.Teď ale zná tu nejlepší ingredienci!

2021-08-14T08:09+0200

V textu blogerka přiznala, že při svých experimentech s vejci již vyzkoušela zakysanou smetanu, olivový olej, přepuštěné máslo ghí i slaninový tuk. Mnoho z nich pak mělo za následek dokonalou chuť a příjemnou texturu míchaných vajec. Ale nic jí trvale nezpůsobilo tak dokonalý zážitek z vaření míchaných vajec jako tato jedna přísada!A co vlastně jde? Možná budete překvapení, ale řeč je o mraženém strouhaném másle.Dotyčný rovněž doporučuje na každé dvě vejce, která vaříte, nastrouhat asi ½ polévkové lžíce zmrazeného másla přímo před smícháním do rozmixovaných syrových vajec. Nezáleží přitom na to, jestli je máslo strouhané na velmi malé kousky nebo o něco větší.Proč jsou díky mraženému máslu míchaná vejce tak chutná?Je za tím určitá věda: Mražené máslo se v zahřívaných vejcích netaví příliš rychle, takže místo toho, aby bylo máslo mastné tak, jak to dělá rozpuštěné máslo nebo jiné tuky, máslo se při vaření emulguje do vajec, vy je mícháte, a tak jsou vejce bohatší na chuť a mají krásnou jemnou strukturu. Přidaný tuk brání tomu, aby se vejce stala gumovými, i když je vaříte nasucho. A pokud připravujete pokrm pro velký počet hostů, tento trik pomáhá udržet vejce křehká, i když je musíte před podáváním chvilku držet v teplé troubě.Další tipy na neuvěřitelná míchaná vejceBlogerka dále prozradila, že vaří míchaná vajíčka na středně nízké teplotě ve velké nepřilnavé pánvi s malým množstvím rozpuštěného másla nebo ghí (tolik, aby to uhladilo pánev) a udržuje je v pohybu pomocí žáruvzdorné silikonové špachtle.Poté, co jsou vejce plně uvařená, dochuťte je solí a pepřem, aby sůl z vajec během vaření nevytáhla vlhkost a pepř je nepřipálil. Toto jídlo vždy podávejte teplé nebo jej udržujte v troubě vyhřáté na 200°C.

